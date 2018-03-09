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中央社

美菲關係微妙 美航艦訪峴港拉攏越南

中央社2018/03/09 23:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）美國與菲律賓的關係，因菲國親中遠美政策變得微妙。美國航空母艦卡爾文森號打擊群近期到訪越南，高調停泊峴港外海，大批人員登岸，美方拉攏越南的用心不言可喻。

菲律賓的蘇比克灣（Subic Bay）是美軍在亞太的重要軍事據點，也是美菲軍事同盟的重要象徵。不過菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）就任，兩國關係變得微妙敏感，特別是在南海爭議上。

雖然南海仲裁有利菲律賓，但年初美國軍艦駛入黃岩島海域，引起中國抗議，杜特蒂卻透過發言人指出，這回不插手中美南海糾紛，美國總統川普說要調解南海爭議，杜特蒂潑冷水批評最好別碰。

美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）國際關係學院的東南亞和軍事專家歐特（Marvin Ott）曾分析，杜特蒂執政後，美菲軍事同盟進入不確定期。

反觀美越之間，兩國同意基於2011年簽署的推動雙邊防務合作諒解備忘錄、2015年的防務關係共同願景聲明，及2018至2020年階段行動計畫等協議，加強防務合作，互動熱絡。

至於中越間，中國與越南雖是共產國家，卻因南海爭議鬧僵。去年8月，兩國外交部長原本安排在馬尼拉會晤，因爭端難解告吹。

歐特指出，美越關係演變，關鍵在於美國在亞洲安全體系中的角色已轉變，特別是兩國對中國在南海行為的高度關切，為美越更緊密關係搭建平台。

儘管上世紀曾兵戎相見，美國與越南近年卻越走越近。越南官員曾在2009年與2010年，登上美軍航空母艦史丹尼斯號（USS John C. Stennis）和華盛頓號（USSGeorge Washington），觀摩航艦在南海的行動。

對照今年2月卡爾文森號（USS Carl Vinson）到訪菲律賓，下錨在港口10公里外，在越南卻高調停泊在峴港外海，美越與美菲關係對比鮮明。

南海情勢風雲詭譎，卡爾文森號造訪越南與菲律賓的不同待遇，不難看出軍事是政治延伸的寓意，過去的敵人在不同時空下，也可能變成朋友。（編輯：廖漢原）1070309

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