美菲關係微妙 美航艦訪峴港拉攏越南

（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）美國與菲律賓的關係，因菲國親中遠美政策變得微妙。美國航空母艦卡爾文森號打擊群近期到訪越南，高調停泊峴港外海，大批人員登岸，美方拉攏越南的用心不言可喻。

菲律賓的蘇比克灣（Subic Bay）是美軍在亞太的重要軍事據點，也是美菲軍事同盟的重要象徵。不過菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）就任，兩國關係變得微妙敏感，特別是在南海爭議上。

雖然南海仲裁有利菲律賓，但年初美國軍艦駛入黃岩島海域，引起中國抗議，杜特蒂卻透過發言人指出，這回不插手中美南海糾紛，美國總統川普說要調解南海爭議，杜特蒂潑冷水批評最好別碰。