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中央社

布拉27分17籃板 達欣險勝台啤

中央社2018/03/09 23:05
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北9日電）SBL超級籃球聯賽達欣工程今晚靠著「印度姚明」布拉（Sim Bhullar）全場攻下27分、17籃板，加上林冠綸最後2罰俱中，終場88比81擊敗台灣啤酒。

達欣今天表現起起伏伏，首節打完一度領先對手14分，不料次節竟被台啤拉出一波30比14攻勢，半場打完反倒從領先變成落後，第3節達欣24比14強攻，把失土一口氣全部討回。

台啤靠著新洋將夏普（Walter Sharpe）全場狂轟35分帶領下，第4節最後1分鐘再將比分追至81比83微幅落後，但達欣最後靠著6罰5中，包括林冠綸最後2罰俱中，驚濤駭浪之中保住勝利。

布拉13投9中，包括15罰中9攻下27分，「板凳暴徒」林冠綸則攻下次高的16分，射手黃鎮拿下14分，主控蘇翊傑10分、6助攻與4籃板，但也發生全場最多的6次失誤。

達欣贏球後，戰績以14勝12負獨居聯盟第3，並與追兵金門酒廠之間的勝差擴大至1場，落敗的台啤則以9勝17負排名居7隊之末。

SBL今天在新莊體育館進行2場賽事，稍早璞園建築靠著射手簡浩3分球7投4中，攻下全隊最高的20分，洋將戴維斯（Quincy Davis）也挹注19分、19籃板，璞園終場73比66逆轉擊敗台灣銀行，目前戰績以16勝9負獨居聯盟龍頭。（編輯：黃瑞弘）1070309

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