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中央社

終於平起平坐 專家稱川金會北韓得利

中央社2018/03/09 23:10
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾9日綜合外電報導）美國總統川普接受北韓領導人金正恩的會面邀請，引出各式外界看法。有分析家認為北韓動機不純，有人認為嚴厲制裁起了作用，也有人稱川普決定會面就像在賭博。

密德伯里大學國際研究學院（MiddleburyInstitute of International Studies ）軍備控制專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示：「北韓逾20年來一直尋求與美國總統舉行峰會。那實際上是他們的最高外交政策目標。」

法新社報導，他在推特上寫道，美國的確需要與北韓對談，但金正恩想舉辦峰會可不是為了「就此交出北韓的武器」。

「金正恩邀請川普會面，是為了證明自己對核武與飛彈能力投入的心血，確實迫使美國平等對待他。」

從沒有美國總統在任內與北韓領導人會面過，遑論遠赴平壤。

南韓首爾延世大學教授魯樂漢（John Delury）則認為，領袖峰會若確實舉行，將深具歷史意義，不會被外界看輕。然而，川普執政下的白宮也以突然立場大轉彎聞名。

有專家認為，日益嚴格的制裁措施與美方軍事威脅起了作用。

韓國風險評估小組（Korea Risk Group）成員蘭科夫（Andrei Lankov）向法新社表示，北韓主要貿易夥伴中國正「有史以來首度」實施「非常嚴厲的制裁」。

他說：「更重要的是，他們擔心美國可能會發動軍事行動。北韓人可不想吃子彈。」

歐巴馬時代的白宮國安會亞洲事務主任麥艾文（Evan Medeiros）表示，川普突然決定與金正恩見面是「一大戰略博弈」。

他表示，沒有跡象顯示金正恩願意拋棄核武，且北韓向來「善於操縱他人」。

「金正恩能夠取得與川普見面的機會，八成利用了川普自稱是世上最棒交易人的那股虛榮心，以及南韓總統文在寅對以對話實現兩韓和平的熱切渴望。」（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070309

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