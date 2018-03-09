終於平起平坐 專家稱川金會北韓得利

（中央社首爾9日綜合外電報導）美國總統川普接受北韓領導人金正恩的會面邀請，引出各式外界看法。有分析家認為北韓動機不純，有人認為嚴厲制裁起了作用，也有人稱川普決定會面就像在賭博。

密德伯里大學國際研究學院（MiddleburyInstitute of International Studies ）軍備控制專家路易斯（Jeffrey Lewis）表示：「北韓逾20年來一直尋求與美國總統舉行峰會。那實際上是他們的最高外交政策目標。」

法新社報導，他在推特上寫道，美國的確需要與北韓對談，但金正恩想舉辦峰會可不是為了「就此交出北韓的武器」。