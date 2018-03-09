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中央社

UN官員稱杜特蒂需精神鑑定 菲政府反駁

中央社2018/03/09 23:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）聯合國人權事務高級專員說菲律賓總統杜特蒂需要接受精神鑑定，菲律賓外交部今天斥責這番言論不負責任，並反駁，世界需要更多像杜特蒂這樣的領袖。

菲律賓外交部長凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）今天發布聲明說：「對於聯合國人權事務高級專員中傷菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的不負責任且有失尊重的評論，菲律賓感到強烈不以為然。」

外電報導，聯合國人權事務高級專員扎伊德‧拉阿德‧胡笙（Zeid Ra'ad Al Hussein）今天引據馬尼拉當局對聯合國人員所做的若干行為，包括打算把聯合國原住民權益特別報告員陶利-柯普斯（VictoriaTauli-Corpuz）列為恐怖分子，認為杜特蒂需要接受「精神鑑定」。

胡笙的說法形同懷疑杜特蒂的精神有問題。

凱耶塔諾在聲明中說，胡笙的行為毫無必要，不只詆毀一位國家領袖，也貶損聯合國高級專員公署的名聲，要求聯合國人權理事會勿重覆此類言論。

他指責胡笙的舉動超出聯合國賦予的權限，並擔心這會成為先例，將來會有其他國家的領袖受害。

聲明也暗示有人把人權「政治化及武器化」，用來打擊一個合法政府，並稱胡笙已不自覺地被顛覆分子利用。

對於胡笙所指陶利-柯普斯被菲國政府請願列為恐怖分子之事，凱耶塔諾反駁，此人與菲律賓共產黨及「新人民軍」（NPA）游擊隊有關聯，而菲律賓共產黨和新人民軍都被美國及歐洲聯盟列為「恐怖組織」。

聲明最後說：「世界實際上需要更多位杜特蒂-有同理心、願傾聽人民聲音而且願意犧牲己命捍衛人民的領袖。」（編輯：郭中翰）1070309

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