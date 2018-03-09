今日人物》政治不是只有選舉　小辣椒幕僚開創新事業

周柏吟是北京清華大學國際關係博士候選人，曾任北京清華中美關係研究中心助理研究員，2015年加入洪秀柱競選團隊，經營臉書粉絲團「晴天蝸牛」，之後任職國民黨新媒體部主任，過去的代表作是翻牆直播洪習會，以及為了黨產被查扣，到行政院前紮營抗議一個月。

國民黨前主席洪秀柱於去年卸任主席之後，原本的洪系人馬也各奔前程。其中，新媒體部主任周柏吟自行成立「方和工作室」，經營新媒體事業，包含政治選舉以及關注台灣弱勢體育的發展。

方和工作室隱身在八德路四段的一個小辦公室之中，周柏吟說，當柱姐從國民黨主席位置離開之後，一群對改造國民黨與希望幫助台灣弱勢體育具有熱情的朋友們，一起決定創業所以決定成立工作室。

方和工作室目前協助前立委楊麗環以及台東縣長參選人饒慶鈴，以及暫停選舉活動的前行政院長鄭麗文做網路宣傳戰，周柏吟說，他對於國民黨仍抱有期望，認為國民黨應該要建立公平、公正的制度與文化，因此會協助理念相同的候選人，希望能夠建立國民黨公平、公正的政治文化。

「政治不應該只剩下選舉！」除了政治公關以外，關注台灣基層、弱勢體育的發展也是方和工作室關注的焦點，台灣除了國球棒球以外，還有很多體育項目，像是排球等運動，都有選手在默默努力。

周柏吟說，許多台灣之光都要在國外獲得獎牌，發光發熱之後，才獲得關注，當然這是因為台灣的市場不大的關係，但最重要的還是台灣人民對於本土運動的關注度不足，所以他希望能夠在政府與社會資助之外，另開一條路來替本土弱勢體育項目盡一份心力，也運用專長的社群網路技巧，讓民眾多一個關心弱勢體育項目的管道。