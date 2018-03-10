設計大賞競爭激烈　北科大學生大方說愛獲得冠軍

台灣麥當勞攜手國立台北商業大學舉辦的設計大賞已邁入第三屆，今年以McCafé對話杯為徵選主題，首度邀請學生們參賽，冠軍作品將成為McCafé在2019年情人節限定款的包裝，在全台麥當勞限期推出，鼓勵年輕學子創作之餘，也希望藉此讓年輕人感受到他們對於人才培育用心，讓設計思維走出校園，為接軌職場暖身。

為了鼓勵年輕世代展現創作潛能，速食業者舉辦的設計大賞邁入第三屆，今年特別大開創作之門，首度邀請學生參與商品包裝設計，以旗下咖啡品牌對話杯為徵選主題，吸引全台近200所高中及大專院校參與，投稿作品近千件。獲得冠軍首獎的是台北科技大學念工業設計系大四學生郭淑瑜，她興奮地說：「沒想到我會得獎！」第一時間立刻打給媽媽分享喜悅，並表示未來會持續在設計這條路上努力。

今年的設計大賞戰況激勵，全台共有近200所高中及大專院校參與，投稿作品高達近千件，獲得冠軍的是北科大學生郭淑瑜，她以「你一言、我一語」為創作主題，使用普普風格做為設計元素，因為獨特具巧思、畫風細膩，符合對話杯鼓勵勇敢表達，讓人與人之間的對話更有溫度的意象，因此脫穎而出。



▲北科大工業設計系大四學生郭淑瑜，開心地捧著自己獲得冠軍的McCafé對話杯設計。（圖／記者彭夢竺攝）

郭淑瑜興奮地表示，這不是她第一次參加設計比賽，原本知道自己入圍前50名時就已經很開心了，沒想到竟然獲得冠軍，不僅有5萬元的獎金，明年還可以看到自己的作品真實的在市面上出現，鼓舞她持續在設計方面努力。

談起設計想法，郭淑瑜說，她發現台灣人習慣性不會把愛說出口，對情感方面很壓抑，她自己也是這樣，因此才會希望藉由她的設計，鼓勵含蓄的東方人勇敢說出自己的心意，就像她畫的嘴唇，象徵細細品味咖啡帶來的溫暖幸福感，以及體驗愛情的酸甜苦澀。

郭淑瑜表示，知道自己是冠軍後，第一時間立刻打電話與媽媽分享，並告訴好同學、好朋友，對於首獎獲得的五萬元她會運用這筆經費，讓自己的畢業展的表現更加亮眼。她更笑說：「明年杯子開始販售時，我一定會天天去買咖啡。」