台灣人愛儲蓄冠亞洲　每月存這麼多　平均可支撐半年開銷

根據萬事達卡公布的2017上半年度「消費者購買傾向調查－金錢管理」顯示，台灣消費者計畫每月撥出收入近1/4作為儲蓄之用，比例高居亞太區18個市場之冠，且有87%表示未來6個月會提高或維持儲蓄金額不變，主要是為退休、投資及國外旅遊做準備。隨著生活習慣改變，也有逾1/3消費者考慮使用行動裝置 App 進行金錢管理，比例為大中華區之首，顯示智慧行動裝置的發展已逐漸改變台灣消費者的理財習慣。

至於現階段儲蓄能支撐生活開銷多久？台灣消費者平均回答可支撐6個月，在亞太區排名第二，僅次於中國大陸的8個月。此外，隨著消費習慣改變，35%的消費者表示存錢是為了添購消費性電子產品，較去年同期增加10%，增長幅度高居各項儲蓄理由之冠，也呼應台灣消費者追求新型電子產品的渴望與重視程度。

此外，萬事達卡調查結果顯示，前3大儲蓄理由為退休儲備（55%）、投資（54%） 及國外旅遊（50%）。若有額外收入，19%消費者表示會優先做為投資或退休金之用，遙遙領先亞太區平均值7%，高居亞太區之首，再次驗證台灣消費者對於退休準備和未來規畫的重視。此外，也有92%的消費者認為投資永遠不嫌早，應未雨綢繆、及早規畫，比例高居亞太區第二。

調查結果也發現，習慣用行動裝置管理金錢的台灣消費者（26%）較去年同期成長5%，也有37%的消費者表示雖沒使用行動裝置記帳，未來會考慮以行動裝置進行金錢管理，比例高居大中華區之冠，充分顯示台灣消費者擁抱新事物的傾向。

這項調查是在於2017年5月至同年6月進行，亞太區報告針對其中18個市場、9153位年齡為18至64歲擁有銀行帳戶的消費者，對於金錢管理習慣與觀念評估所做的整體趨勢分析，參與的18個亞太地區市場包括台灣、中國大陸、香港、日本、韓國、菲律賓、越南、緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、印度、孟加拉、斯里蘭卡、柬埔寨、澳洲及紐西蘭。