為杜鵑花季暖身　柯文哲現身溫羅汀Live House

Live House活動於3月9日開跑，提前為臺北杜鵑花季暖身，今年的花季系列活動也將於3月14日登場，為期一個月，將陸續舉辦千人野餐音樂會、杜鵑花音樂祭、幸福嘉年華等活動，臺北市長柯文哲再次出席Live House活動現場，以最直接的行動表示對獨立音樂的支持。

去年首度舉辦的臺北杜鵑花季結合本市的Live House活動受到民眾熱烈迴響，許多民眾開始關注臺北市政府對獨立音樂的發展，今年杜鵑花季再次結合Live House，要將白天杜鵑花季的美麗能量，延續到夜間的音樂饗宴。

柯文哲表示，臺北市辦理的活動將走向在地化、國際化、產業化，今年位於南港的臺北流行音樂中心表演廳即將完工，將是全國第一座專屬流行音樂演出的中大型表演場地，可滿足目前國內演唱會5,000席次的需求。此外，預計明年中完工的臺北流行音樂中心產業區，更規劃有不同規模的4個空間供Live House展演，期待藉此促進國內流行音樂發展，為建構臺北市成為流行音樂之都邁進。



▲柯文哲市長與歌手廖文強共同為杜鵑花音樂節揭開序幕。（圖／臺北市政府觀傳局提供）

柯文哲認為，這是創造產業發展的新政策模式之一，臺灣有非常多的慶典活動，但是始終缺乏場地，公共資源也不足，因此這項建設，即是投注公共資源，讓獨立音樂表演者有舞台，業者也能持續營運，更重要的是讓市民能以更低的價格享受藝文活動，同時也讓臺北市發展出比其他縣市更具潛力的夜間觀光特色，讓這座城市從白天到黑夜，在藝文活動的領域，能擁有不一樣的選擇。

柯文哲藉由到場參與活動，表達對獨立音樂的支持，承諾逐步提升這座城市的音樂能量，不讓喜歡Live House的民眾失望。

柯文哲特別強調，臺北城南不但是Live House的發源地，也是臺大杜鵑花節開始舉辦的地點，未來二者的結合就是宣告臺北春天的開始。

而去年杜鵑花季首度與Live House串聯獲得熱烈回響，今年杜鵑花季亦提供平台供樂團演出、帶動聽眾成長，讓杜鵑花季成為臺北獨立音樂的前奏，臺北市也會以每年增加10萬株杜鵑花植栽的速度，讓前來臺北賞花的民眾朋友，能有視覺與聽覺兼顧城市遊覽體驗的，感受不一樣的花季行程。



▲杜鵑花季3/14~4/15有許多精彩活動。（圖／臺北市政府觀傳局提供）