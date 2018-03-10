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工商快訊

廣編／京華城春上市滿千送百　滿額抽溫泉會館住宿券

本報訊2018/03/10 11:30
▲3月15日至4月8日刷京華卡或持Living Card單筆1000元抽苗栗泰安觀止溫泉會館雙人套房住宿券。（圖／公關照片）
▲3月15日至4月8日刷京華卡或持Living Card單筆1000元抽苗栗泰安觀止溫泉會館雙人套房住宿券。（圖／公關照片）

京華城3/15~4/8展開春上市活動，3/16~3/18、3/23~3/25、3/30~4/1單筆滿2500元送200元商品券，刷京華卡單筆滿2000元送200元商品券。3/15~4/8刷京華卡或持Living Card單筆1000元抽苗栗泰安觀止溫泉會館雙人套房住宿券、台北晶華酒店柏麗廳雙人下午茶餐券；刷京華卡單筆3500元贈時尚環保春捲包，限量600份。

京華城3/15~4/8同時推薦春上市服飾、配件折扣下殺4折起，像是Kanebo彩粧新品超值組原價3130元，特價1800元(限量)；SK-II 超輕感防曬組原價3213元，特價2500元(限量)；東京寶石義大利18K金耳環推薦價4850元；kiki文青外套原價4380元，特價1980元；TAS甜美流蘇平底鞋原價3380元，特價2280元；YES Jasons和風舒眠系列天空藍色系精梳棉床組4件式原價7000元，特價2780元。

此外，京華城3/30~4/9於B3地心引力表演場舉辦萬鞋及服飾特賣會，集合運動休閒鞋品牌Nike、converse、FILA、Champion、GOOD YEAR；童鞋Magic house、Paul frank、arnold palmer、MLB及休閒服bossini…等，折扣下殺2.3折起。 特惠商品像是Nike WMNS Roshe Two Breathe休閒鞋原價4000元，特價1990元；CONVERSE chuck Taylor ALL STAR II 帆布鞋 原價2480元，特價1390元；Champion休閒鞋原價2180元，特價990元；Magic house 綁帶造型童鞋原價1680元，特價390元；冰雪奇緣可愛童鞋原價790元，特價390元。

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