全力推動新南向　吳釗燮提出百日工作8目標

吳釗燮提出的百日目標，包括：一、檢討外交部人力配置，強化人員訓練，全速推進「新南向政策」；二、提升駐外館處招商引資及經貿諮商功能，與國內共拚經濟；三、強化內部危機處理及對外回應機制，以因應外交突發狀況；四、提升部內資訊安全防護，強化資安國際合作；五、加強運用新社群媒體等平台，強化公眾外交及國際發聲能量；六、重新檢討外交禮品內涵，彰顯台灣元素，推廣台灣特色文化；七、走入校園，與年輕學子對話，分享外交經驗，鼓勵加入外交團隊；八、每月舉辦年輕外交同仁與部長便當會，鼓勵腦力激盪，發揮創意想像，共同尋找外交新思維。

吳釗燮認為，我國的外交工作相對於其他國家，面臨更多挑戰。因此外交部需要持續付出更多的努力，具備更多的危機意識，發揮更多的創意，結合更多的力量，展現更多的效率，運用更多的優勢，同時培養更多的外交新秀，以開展台灣外交工作另一個新局，因應國家面臨的嚴峻挑戰，並具體回應國人的期許，同時進一步落實蔡總統對外交工作的願景方向。

此外，為確實執行吳釗燮上任100日優先外交工作，外交部研設會將管控相關單位的各項工作進度，定期檢討執行成效，以期達成預期目標。

