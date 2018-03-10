專訪／微甜女孩出道像奇幻旅程　團員竟想變成老X精

走進咖啡廳，迎來的是她們熱情的打招呼，笑聲此起彼落，一下聊著衣服，一下聊著食物，親切的模樣讓人很難與「偶像」連想在一起，接著女孩們開始談起加入公司受訓的契機，「其實我們一開始都不知道，我們一直以為是一個活動公司，然後配合表演，全都是公司祕密進行，到最後剩下我們。」也表示對於「出道」感到意外，以為只有單曲，但是後來變成了EP，EP又變成了專輯。「像個奇幻旅程。」娃娃、愛波、牙牙三個人不由自主發出感嘆。

女團「微甜女孩」由娃娃、愛波、牙牙三人組成，平均年齡24歲，剛出道的她們，展現的活力與熱情，讓人眼睛一亮，也使人想窺探這三位女孩背後的故事。



▲微甜女孩談起現在的演藝事業，都非常開心能夠入行。（圖／記者林柏年攝 , 2018.03.09）

牙牙也笑說，能夠成為女團出道，是時間對了，「我們三個很合，剛好我在職棒啦啦隊的約也結束了。」她的語氣雖然緩慢，但是字句中透露的興奮情緒卻出賣了她，牙牙從小把當明星視為夢想，從沒想過真的能夢想成真，心情的激動，絕對不是用三言兩語能夠訴說。



▲有話直說的牙牙對於能夠出道，心情非常激動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.03.09）

而在受訓、練習的過程中，愛波認為在練舞的時候最辛苦，「我的筋很硬，常常達不到老師的要求，老師也很嚴厲。」接著爆料舞蹈老師為了大家好，甚至出言「教訓」，問她們「要不要乾脆放棄？」反而激起她們的鬥志，牙牙開口補充：「我們都是好強的人，想把事情做好。」至於有沒有想要放棄的瞬間？她們都搖搖頭，表示目前還沒有，下一秒牙牙接話：「最想放棄的時候，應該是做核心訓練的時候吧！」此話一出立即引起其他兩人的共鳴，紛紛點頭同意。



▲愛波遇到最大的挑戰是跳舞，因為筋骨很硬。（圖／記者林柏年攝 , 2018.03.09）

身為馬來西亞人的娃娃，過去因為文化的不同，誤將包子皮，說成了「包皮」而鬧出笑話，被問到有沒有因此而與團員們溝通不良，或者因為觀念不同，三個人吵架？她們立刻表示沒有吵架過，「我們不開心講出來，解決完就算了，因為是生命共同體，所以我們會互相指出錯誤。」聊到「包皮」，娃娃再次分享了一次「用錯詞」的經驗，「有一次我跟朋友聊天，有人說到下輩子想當蝴蝶，變成蝴蝶精，那我嘛，比較喜歡翱翔的感覺，想當老鷹，當天上的霸主，所以是『老鷹精』！」一說完，全場哄堂大笑，娃娃趕緊解釋，「我真的沒有想太多就脫口而出！」



▲來自馬來西亞的娃娃，由於用語、文化的不同，時常鬧出笑話。（圖／記者林柏年攝 , 2018.03.09）

現在已是藝人的三位女孩，在還沒真正出道前，與家人有些許摩擦，甚至還被家人問：「什麼時候才要去找正職？」她們都以笑而不答作為回應，一直到現在，她們用成績證明了自己，家人也不再多說什麼，牙牙用誇張的表情提到：「當時他們還不停的叫我去當兵欸！」