紐約匯市─就業成長強勁 但工資成長轉弱 美元指數下

美國 2 月就業報告顯示，就業成長轉強，但工資成長則轉弱。美元兌主要外幣週五走低。
川普總統接受北韓領導人金正恩的邀請，有助減緩二國緊張，日元下跌。
美元指數下跌 0.1% 至 90.050。本週則上漲 0.1%，為連續第三周上漲。
但美元兌日元上漲，1 美元報 106.90 日元，紐約週四尾盤報 106.21。
英鎊上漲至 1.3871 美元，週四尾盤報 1.3812。
美元下跌至 1.2828 加元，週四尾盤報 1.2898。川普總統宣布對鋼與鋁進口課徵關稅，但不適用於加拿大。目前，加拿大是出口這些金屬至美國的最大出口國。
美國今日公布就業報告後，美元走勢震盪，先擴大溫和漲幅，而後回檔走低。
美國 2 月新增就業 31.3 萬人，高於預期，但工資成長較 1 月減緩，且低於預期，不利通貨膨脹上升。
預期本月稍後，Fed 將升息，為預期今年升息三次中的第一次。
芝加哥 Fed 銀行總裁 Charles Evans 稱就業報告強勁，但希望見到工資成長轉強。
川普總統與北韓領導人見面的消息，使得避險買盤消退，日元因而下跌。
在英國，投資人觀望英國脫歐的發展。歐盟已向英國首相梅伊發出最後通牒，將凍結分手協商，直到愛爾蘭邊界問題獲得解決。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>