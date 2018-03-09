紐約匯市─就業成長強勁 但工資成長轉弱 美元指數下

美國 2 月就業報告顯示，就業成長轉強，但工資成長則轉弱。美元兌主要外幣週五走低。

川普總統接受北韓領導人金正恩的邀請，有助減緩二國緊張，日元下跌。

美元指數下跌 0.1% 至 90.050。本週則上漲 0.1%，為連續第三周上漲。

但美元兌日元上漲，1 美元報 106.90 日元，紐約週四尾盤報 106.21。

英鎊上漲至 1.3871 美元，週四尾盤報 1.3812。

美元下跌至 1.2828 加元，週四尾盤報 1.2898。川普總統宣布對鋼與鋁進口課徵關稅，但不適用於加拿大。目前，加拿大是出口這些金屬至美國的最大出口國。