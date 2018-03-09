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美股盤後─就業數據較預期強勁 道瓊大舉收高440點

鉅亨網2018/03/10 05:44
鉅亨網 / NOWnews
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美國公布就業數據較預期強勁，支撑美國股市週五大舉收高。

Nasdaq 指數大漲 1.8%，並創新盤中高點與收盤高點，清除了 2 月跌幅。

分析師說，就業報告證實美國經濟強勁，還讓通貨膨脹的擔憂消退，今年升息逾三次的可能性亦降低。
 
道瓊工業平均指數收高 440.53 點或 1.77% 至 25335.74。

Nasdaq 指數收高 132.86 點或 1.79% 至 7560.81。

S&P 500 指數收高 47.60 點或 1.74% 至 2786.57。

費城半導體指數收高 29.11 點或 2.08% 至 1431.16。

美國 2 月新增就業 31.3 萬人，大幅高於預估的 20 萬人。但工資成長低於預期，年率上升 2.6%。上個月，美國公布 1 月工資成長較預期強勁，引發美國股市大幅下挫。

分析師說，對市場而言，就業報告數據極為良好。但讓人不解的是，新增就業眾多，工資却未見進一步成長。

美國就業數據強勁，工資成長却偏低，削弱了通貨膨脹擔憂。波動指數 VIX 低於 16，顯示投資人的擔憂亦消退。

週四，美國股市上漲，川普課徵關稅的進一步發展，帶來了利多。

川普總統週四簽署了政令，將對鋼與鋁進口課徵關稅。預期該關稅將於 15 天後生效，對進口鋼課徵關稅 25%，鋁課徵 10%。但加拿大與墨西哥得以豁免。

分析師說，樂見加拿大與墨西哥得以豁免關稅。但有 75% 的貿易夥伴將被課徵關稅。預期中國是真正的目標。

週五亦是這波多頭市場九週年的日子。2009 年 3 月 9 日，S&P 500 收於 676.53 點。自那時以來，S&P 500 已大漲約 300%。

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