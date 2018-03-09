川金欲會美先通知日本 川習後通話

??對照中國官方媒體報導提到，川普「十分感謝並高度重視」中方在半島問題上的重要作用，美國願「繼續密切與中方溝通協調」，白宮在書面聲明中表達的不同重點，闡述美方立場。

白宮稍早透過書面聲明，表達川普與習近平就北韓情勢通話時的美方說法。在與習近平通話前，川普已於昨晚與日本首相安倍晉三通話，在川普同意與北韓領導人金正恩會面的邀請後，安倍晉三是第一個接到川普電話，通知美國與北韓將對話這一消息的非當事國領袖。

（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）白宮今天表示，美國總統川普今天與中國國家主席習近平通話，雙方對美國與北韓的對話前景表示歡迎，也承諾要繼續「最大施壓」與制裁，直到平壤在非核化上採取切實作為。

聲明指出，川普與習近平歡迎美國與北韓展開對話的前景，也承諾要繼續對北韓採取「最大施壓」及制裁，直到平壤採取切實步驟，朝向全面、可查核且不可逆轉的非核化。

川普還表示，希望金正恩選擇對北韓未來更加光明的發展道路。

外界過去一向將北京對平壤的影響力視為「大哥對小老弟」關係，而金正恩這次靠南韓居中牽線，企圖和美國總統平起平坐，兩韓攜手主動出擊，也凸顯北京在事前、事後掌握了多少。

川普與金正恩從過去的叫囂互罵、到見面可能成真，讓舉世驚奇，過程中也凸顯川普急性子及對待盟國的親疏有別。

白宮幕僚指出，川普原訂9日，也就是今天才要見南韓青瓦台國家安保室室長鄭義溶，但川普昨天下午得知鄭義溶在白宮與國安顧問麥馬斯特（H.R. MacMaster）會談，立刻傳話希望見鄭義溶，了解他訪問北韓的情況。

不同於過去美國總統聽取外交事務簡報，由各單位相關層級的事前安排，川普直接親自上陣與外賓見面，且充滿即興風格。

川普在得知金正恩有意見面後，更自己一口答應，還要求鄭義溶公布消息，白宮幕僚指出，鄭義溶第一時間顯得訝異，還表示得先向南韓總統文在寅報告，直到文在寅同意，他才在晚間於白宮西廂辦公室外宣布，川普接受金正恩的邀約，雙方在5月底前會面。而川普隨後致電安倍晉三。

儘管川普一口答應，不過，白宮發言人桑德斯下午似乎開始踩煞車，她說，川普與金正恩會面的時間、地點尚未決定，直到美國看到北韓在非核化上採取「言行一致」的具體行動前，這場會談不會召開。（編輯：陳俊碩）1070310