巴西法院下令釋放J&F財團老闆

巴斯托斯在判決書中指出，「羈押期過長恐有牴觸憲法（人權）的疑義，巴蒂斯塔和紹德均有固定住所、合法職業，且配合調查，應予以恢復自由。」

根據巴斯托斯（Marcus Vinicius Reis Bastos）的判決，巴蒂斯塔（Joesley Batista）和紹德（Ricardo Saud）必須交出護照，不能在沒有司法授權的情況下離開巴西，必須出席所有的法院訴訟程序，並保持住址的更新。

巴蒂斯塔和紹德在去年9月10日遭聯邦警察逮捕，他們因在檢舉總統泰梅爾（Michel Temer）涉貪的案件中，提供虛假陳述和證詞，與共和國總檢察院達成的有賞告密協議被取消。

3天後，法院針對巴蒂斯塔涉嫌進行內線交易，利用內線消息在金融市場獲利，下達新的逮捕令。

在這起內線交易案件中，巴蒂斯塔的弟弟、食品集團JBS合夥人魏斯利（Wesley Batista）也在去年被捕，今年稍早被高等法院釋放。

巴蒂斯塔兄弟和紹德的有賞告密協議已經暫停，但最後的撤銷仍將取決於聯邦最高法院大法官法金（Edson Fachin）的決定。（編輯：陳俊碩）1070310