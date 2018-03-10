〈意難忘〉歌后告別式　親友淚崩送別透露不上電視原因

台灣資深歌手美黛曾演唱過〈意難忘〉、〈我在你左右〉等膾炙人口的歌曲，今年1月29日因肝內膽管癌過世，享壽79歲（虛歲80歲），並於今（10）早在台北第二殯儀館舉辦告別式，許多歌手包含林沖、張瑠瓊、侯麗芳、吳靜嫻等人都親赴現場悼念。
美黛的家屬今早7點半舉行追思禮拜，告別式上的照片則是去年美黛在母親節活動拍攝的，當時說過「以後可以用」 。美黛的好友華豐文化總監劉國煒提到，「美黛生前不忌諱談論身後事，也交代過女兒喪禮不收任何東西。」
侯麗芳在致詞時提到：「美黛姐對我非常照顧，也會特別照顧歌壇後輩，很多歌星因為她的引薦成為大歌星。」侯麗芳越說越哽咽，到最後聲音充滿濃濃的哭腔，還頻頻回頭看告別式上美黛的遺照，讓人為之鼻酸。
▲侯麗芳在美黛追思會上致詞，數度哽咽。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.03.10）
劉國煒也透露美黛在2年前的過年，傳出生病的消息後，就開始吃流質的營養食品，這件事情還是在去年才發現，也提到美黛發現罹癌時，本來不想治療，「但是後來想說拚拚看，所以跟醫院談好就治療。」之所以10幾年沒上電視，都是為了想要呈現最好的一面給大家。至於在去年5月著手動筆以及準備資料的自傳，已經寫到七、八成的程度，「在10月、11月感覺身體有點狀況，所以自傳後來沒有進度，之後會不會出書，只能隨緣。」