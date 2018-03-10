〈意難忘〉歌后告別式　親友淚崩送別透露不上電視原因

台灣資深歌手美黛曾演唱過〈意難忘〉、〈我在你左右〉等膾炙人口的歌曲，今年1月29日因肝內膽管癌過世，享壽79歲（虛歲80歲），並於今（10）早在台北第二殯儀館舉辦告別式，許多歌手包含林沖、張瑠瓊、侯麗芳、吳靜嫻等人都親赴現場悼念。

美黛的家屬今早7點半舉行追思禮拜，告別式上的照片則是去年美黛在母親節活動拍攝的，當時說過「以後可以用」 。美黛的好友華豐文化總監劉國煒提到，「美黛生前不忌諱談論身後事，也交代過女兒喪禮不收任何東西。」

侯麗芳在致詞時提到：「美黛姐對我非常照顧，也會特別照顧歌壇後輩，很多歌星因為她的引薦成為大歌星。」侯麗芳越說越哽咽，到最後聲音充滿濃濃的哭腔，還頻頻回頭看告別式上美黛的遺照，讓人為之鼻酸。