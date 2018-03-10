中迫更名 瑞典國會議員批併吞台灣野心

駐瑞典代表廖東周今天表示，瑞典政府此項不當作法引起瑞典國會友台小組「台灣-瑞典國會議員協會」（Swedish-Taiwanese Parliamentarian Association,STPA）高度關切。

瑞典國稅局今年2月28日對外公告將自3月12日起將對原先使用的中華民國（台灣）名稱，更改為「台灣，中國一省」（Taiwan, Provins i Kina），事前未知會台灣方面。

瑞典國會議員近日致函瑞典外長，除列舉更名有嚴重混淆視聽等4大不當，並抨擊中國的逼迫更彰顯欲併吞台灣的野心。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾9日專電）瑞典國稅局擅將「中華民國（台灣）」改為「台灣，中國一省」。瑞典政府此項不當作法，引起「台灣-瑞典國會議員協會」的高度關切。

協會主席賽柏（Caroline Szyber）在3月7日代表協會40餘位國會議員致函瑞典外長華爾史特龍（MargotWallstrom），強調此項決策有4大不當。

賽柏指出，首先更名是嚴重「混淆視聽」，將讓外界誤認台灣是中國政府轄管的一部分，這項錯誤對台灣人民極不公平。其次台灣護照享有申根90天免簽證待遇，中國大陸護照則無，持台灣護照的人民在進入瑞典海關恐遇不必要困擾。

第三，瑞典民眾申請超過90天的赴台簽證在更名後，申請文件恐遭誤寄至「中國」大使館，勢必帶給瑞典民眾諸多困擾。第四，1991年簽署的「台灣-瑞典避免雙重課稅協定」，瑞典廠商恐將誤認簽署主體為「中國」駐瑞典大使館，以及瑞典駐北京大使館，進而影響他們的權益。

除認為瑞典作法不當，賽柏在信函中另指出，以行政手段作出更改台灣為「中國一省」的作法，無法變更台灣地理位置的事實。中國大陸身為聯合國的主要國家，且依據聯合國的規定迫使台灣更名，更彰顯欲併吞台灣的野心。

賽柏另代表「台灣-瑞典國會議員協會」全體國會議員向華爾史特龍以書面提問，台灣受否隸屬於中國大陸？以及瑞典對此更名案的政策立場為何？

針對賽柏致函瑞典外長強烈關切這項不當更改國名案，駐瑞典代表處表示衷心感謝「台灣-瑞典國會議員協會」友台成員對中華民國的堅定支持，盼瑞典政府儘快修正。（編輯：陳俊碩）1070310