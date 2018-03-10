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中央社

巴西勞動部高薪委任專員 無經驗也涉藏毒

中央社2018/03/10 08:47
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）巴西媒體今天披露，勞動部接受巴西勞工黨舉薦，委任1名19歲的青年負責該部會的合同資源管理，處理每年向供應商支付巴西幣近5億元的款項，另外，這名青年也涉及藏毒。

「環球日報」報導，19歲的梅代洛斯（MikaelMedeiros）只有在眼鏡行當店員的工作經驗，但今天在勞動部領取的月薪達巴西幣5440元（約新台幣4萬8981元）。

梅代洛斯是戈亞斯州（Goias）刑事警察局某警長的兒子，這名警長是巴西勞工黨在國會領導人阿蘭提斯（Jovair Arantes）的盟友，梅代洛斯就是由阿蘭提斯舉薦的。

政治學家班德拉（Alexandre Bandeira）表示，巴西從1960年代起就有委任公職的情況，問題在於有必要為這些職位制定明確的標準，用人唯才，被舉薦者必須具備足夠的專業知識才可被任用。

梅代洛斯去年10月被時任勞動部長、巴西勞工黨籍的諾蓋拉（Ronaldo Nogueira）委任協調後勤資源部門。2個月後調任為財務經理，薪水相同，負責勞動部的預算、財務和資源執行。

勞動部聘請梅代洛斯時並沒有考慮到他的年齡，而是擔任該職位應具備的「無瑕疵行為」。

問題在於，梅代洛斯在履新之前，已因涉嫌藏毒，官司纏身；被委任1個月後，又因藏有大麻再次被警方逮捕。

勞動部表示，對媒體的報導不予置評。（編輯：陳俊碩）1070310

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