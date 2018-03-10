羅德曼預言北韓開放 網友：該得諾貝爾獎

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）北韓有意與美國談判，多次訪問北韓的NBA退役球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）受到網友稱讚「該得諾貝爾獎」，但也有人語帶嘲諷問「特洛伊木馬的韓文怎麼說」。

法新社報導，羅德曼是唯一能見到金正恩的美國名人，他今天在推特上說，早就預言北韓將會有開放的這一天。

羅德曼說：「為了即將到來的歷史會談，向總統川普及元帥金正恩致敬。我早在2014年就說過，（北韓和美國之間的）大門將會敞開。#和平 #愛 #不要戰爭。」

不少網友留言支持羅德曼，有人說「羅德曼間接促成了這場會談」、「看來你會當上美國大使」、「感謝羅德曼締造世界和平」、「希望你得諾貝爾獎」。