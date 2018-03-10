金控2月獲利單月腰斬 新光前2月續贏富邦並超越去年

國泰金控以 2 月自結稅後純益 44.9 億元、累計 1 至 2 月稅後純益 190.6 億元、每股稅後純益 (EPS) 1.5 元，穩居金控獲利王。

從累計前 2 月獲利來看，國泰金 (2882-TW) 依舊居獲利王，新光金 (2888-TW) 不但持續賺贏富邦金 (2881-TW)，同時才花 2 個月時間，新光金稅後獲利就超越去年全年。

上市櫃金控 1 月獲利出爐，受到 2 月初就爆發全球股災，加上 2 月營業日期較少，只有華南金 (2880-TW) 比前月成長，其餘金控獲利表現都較 1 月下滑，使得 15 家上市櫃金控 2 月獲利 241.52 億元，比 1 月獲利腰斬。

新光金控自結 2 月稅後純益 32.06 億元，雖然單月獲利輸富邦金，但是，累計 1 至 2 月 135.14 億元、EPS 約 1.31 元仍賺贏富邦金，排名亞軍，且新光金前 2 月獲利已經超過去年全年水準。

新光金控表示，2 月獲利來源主要是新光人壽，新壽單月稅後盈餘達 29.09 億元。2 月投資市場表現不佳，但新光人壽保守實現股債利得，加上各大金控公司都在 1 月就沖回所得稅遞延利益，新光則選擇在 2 月沖回約 20 億元所得稅遞延利益，因此帶動 2 月獲利。

富邦金表示，2 月單月獲利 43.75 億，較去年同期成長 5%，累計前 2 月稅後淨利 120.27 億元，較去年同期成長 82%，每股盈餘 1.18 元，前 2 月獲利還是不如新光金控。

中信金 (2891-TW) 自結 2 月單月稅前盈餘為 26.27 億元，稅後盈餘為 21.72 億元，累計前 2 月合併稅前盈餘 88.40 億元，合併稅後盈餘 86.40 億元，每股稅後盈餘 (EPS) 為 0.44 元。

中信金表示，受 2 月份計息及工作天數較少影響，淨利息收入及手續費收入均較上月減少。保險業務則因國內外投資市場不佳，影響獲利表現。中信銀 2 月合併逾放比為 0.41%，逾期放款覆蓋率達 302.27%。

兆豐金 (2886-TW) 自結 2 月稅後純益 23.67 億元，累計前 2 月稅後純益 48 億元，累計每股稅後純益 (EPS)0.35 元。

兆豐金主要獲利來源為兆豐銀，2 月營業天數受農曆假期影響減少，但受惠遞延所得稅利益入帳，兆豐金 2 月獲利仍有 23 億元水準，但是子公司兆豐證券 2 月卻發生虧損，吃掉 1 月獲利累計也虧，主因期貨違約交割損失所累。

玉山金 (2884-TW) 自結 2 月稅後盈餘 12.77 億元，前 2 月稅後盈餘 31.94 億元，創下歷年同期新高，且年增率達 34.6%，累計每股稅後盈餘 (EPS) 達 0.31 元。

玉山金繳出好成績，主要是子公司玉山銀行不僅淨利息收入穩健成長，手續費收入也在財富管理的帶動下大幅提升。

元大金主要獲利來源元大證券，2 月稅後純益達到 8.55 億元，累計前 2 月為 20.21 億元，EPS 為 0.31 元。

第一金 (2892-TW) 自結 2 月稅前盈餘 14.88 億元，稅後盈餘 13.3 億元。前 2 月稅前盈餘 34.21 億元，稅後盈餘 30.88 億元，EPS 0.25 元。

台新金 (2887-TW) 自結 2 月稅後純益 8.9 億元、年減 9.2%，累計今年前 2 月稅後純益 23.4 億元、年增 11.4%，EPS 為 0.21 元。台新金表示，核心子公司台新銀行 2 月稅後純益 6.9 億元，因逢 2 月又有春節假期，營業天數以及計息天數皆較前月減少，致銀行淨利息收入及淨手續費收入較前月減少。

而台新證券 2 月稅後虧損 0.2 億元，較去年同期減少 0.5 億元，主因當月逢春節假期營業天數減少，影響經紀手續費收入，另 2 月大盤指數表現不佳，致提列營業證券評價損失；累計前 2 月稅後純益 0.3 億元。

華南金自結 2 月合併稅前淨利為 10.64 億元、合併稅後淨利為 12.23 億元；累計前 2 月合併稅前淨利 22.77 億元、合併稅後淨利為 22.03 億元，每股稅後盈餘為 0.20 元，每股淨值為 15.23 元。

合庫金 (5880-TW) 2 月稅前淨利 13.44 億元，稅後淨利 11.33 億元。前兩月稅前淨利 30.96 億元，稅後淨利 25.85 億元，EPS 0.2 元。

永豐金 (2890-TW) 自結 2 月單月稅後純益 3.16 億元，月衰近 8 成，累計前 2 月 EPS 為 0.17 元。永豐銀受 2 月營業天數減，影響利息收入及手續費收益。永豐金證券 2 月單月稅後出現虧損 1.04 億元，除了因營業天數及股市交易量減少，另自營投資業務受 2 月份股、債市場行情波動影響，致部位評價虧損。

開發金 (2883-TW) 發言人張立人表示，2 月初美股接連重挫，衝擊臺股表現，受到金融資產評價波動及交易天數因農曆假期減少，影響相關業務表現，2 月份自結稅後獲利 2.90 億元，累計前 2 月稅後獲利 20.56 億元，每股盈餘 0.14 元。