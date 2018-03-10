川金會》金正恩狡猾　川普缺乏北韓專家可能落入陷阱

美國總統川普與北韓領導人金正恩預計在 5 月底之前舉行會談，這將是美國現任總統與北韓領導人的首次會晤。不過，北韓問題專家警告，北韓外交官以狡猾的談判技巧聞名，要當心落入北韓的陷阱。

川普 2017 年上台後，不斷對北韓撂狠話，甚至稱呼金正恩為「火箭人」，美軍轟炸機不只頻頻飛到朝鮮半島上空，威嚇北韓，川普也經常暗示將對北韓動武；金正恩則是回嗆將向美國屬地關島附近海域發射飛彈，緊張局勢經常升高，令國際社會擔憂。

金正恩軟化立場願意與美國會談，令國際社會意外。外電分析認為，金正恩可能認為，在核武研發取得進展後，已經處在有利的談判地位。在去年第6次核試爆之後，聯合國安理會、美國及歐洲聯盟祭出更嚴厲的制裁，北韓許多重要物資已面臨進口困難，金正恩也可能因為嚐到苦果，願意與美國談判。