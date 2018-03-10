川金會》金正恩狡猾　川普缺乏北韓專家可能落入陷阱

美國總統川普與北韓領導人金正恩預計在 5 月底之前舉行會談，這將是美國現任總統與北韓領導人的首次會晤。不過，北韓問題專家警告，北韓外交官以狡猾的談判技巧聞名，要當心落入北韓的陷阱。
川普 2017 年上台後，不斷對北韓撂狠話，甚至稱呼金正恩為「火箭人」，美軍轟炸機不只頻頻飛到朝鮮半島上空，威嚇北韓，川普也經常暗示將對北韓動武；金正恩則是回嗆將向美國屬地關島附近海域發射飛彈，緊張局勢經常升高，令國際社會擔憂。
金正恩軟化立場願意與美國會談，令國際社會意外。外電分析認為，金正恩可能認為，在核武研發取得進展後，已經處在有利的談判地位。在去年第6次核試爆之後，聯合國安理會、美國及歐洲聯盟祭出更嚴厲的制裁，北韓許多重要物資已面臨進口困難，金正恩也可能因為嚐到苦果，願意與美國談判。
專家也警告，北韓外交官以強硬及狡猾的談判技巧聞名，美國可能落入陷阱。川普上台後，美國國務院已有多位韓國問題專家離職，川普目前也還未任命駐南韓大使，原本呼聲最高的專家車維德（Victor Cha），據傳因為不支持川普對北韓發動先制攻擊，而已不在考慮之內。
通常在兩國元首會面前，會採取一連串的外交準備工作，但是美國國務院北韓政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）上週退休後，目前相關工作也付之闕如。
2 月平昌冬奧期間，金正恩派遣胞妹金與正率團參加，金與正施展「微笑外交」，已成功離間南韓與美國。金正恩可能利用會議為製造美國與南韓分歧的良機。釜山國立大學副教授凱利（Robert Kelly）警告，川普可能背離美國與南韓數十年來的政策，而他對此政策自然一無所知，為求獲勝，川普還可能與北韓達成某種其他美國官員不支持的協議。