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川普與習近平通話　承諾繼續對北韓施壓

國際中心／綜合報導2018/03/10 10:09
▲讓北韓放棄發展核武，一直是美國與中國大陸的共同目標。（圖／朝鮮中央社 ）
▲讓北韓放棄發展核武，一直是美國與中國大陸的共同目標。（圖／朝鮮中央社 ）

美國總統川普與北韓領導人金正恩預計在 5 月底之前舉行會談，這將是美國現任總統與北韓領導人的歷史性首次會晤。川普 9 日與中國大陸國家主席習近平通話，雙方達成共識繼續對北韓施壓，直到平壤在非核化上採取切實作為。

白宮發表聲明指出，川普與習近平歡迎美國與北韓展開對話的前景，也承諾要繼續對北韓施壓及制裁措施，直到北韓採取切實步驟，朝向全面、可查核，且不可逆轉的非核化。

朝鮮半島非核化一直是中國大陸、南韓與美國的目標。由於過去中國大陸曾以「抗美援朝」名義投入韓戰，中國大陸又是北韓主要援助者，北京對平壤的影響力一直被視為「大哥對小老弟」關係，外界希望北京能向平壤施壓，讓北韓放棄發展核武。但是金正恩繼任領導人後，北韓與中國大陸的關係卻陷入冰點。不滿北韓核試，中國大陸更支持聯合國安理會對北韓制裁。

針對川金會，中國大陸外交部發言人耿爽 9 日在例行記者會回應表示，對美國和北韓就直接對話釋放的積極資訊表示歡迎，並認為朝鮮半島核問題的解決正繼續朝著正確方向邁出步伐。

但是金正恩這次跳過中國大陸，靠南韓居中牽線，企圖和美國總統平起平坐，也凸顯北京的地位尷尬。一向為官方喉舌的《環球時報》發表社評指出，「中國人應放平心態，保持定力，不應有『中國被邊緣化』的想法，跳出那樣看問題的角度。」

關鍵字金正恩朝鮮半島習近平白宮
北韓狡猾　川金會川普可能落入陷阱北韓與美將談判　網推他得諾貝爾獎

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