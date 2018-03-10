川普與習近平通話　承諾繼續對北韓施壓

美國總統川普與北韓領導人金正恩預計在 5 月底之前舉行會談，這將是美國現任總統與北韓領導人的歷史性首次會晤。川普 9 日與中國大陸國家主席習近平通話，雙方達成共識繼續對北韓施壓，直到平壤在非核化上採取切實作為。

白宮發表聲明指出，川普與習近平歡迎美國與北韓展開對話的前景，也承諾要繼續對北韓施壓及制裁措施，直到北韓採取切實步驟，朝向全面、可查核，且不可逆轉的非核化。

朝鮮半島非核化一直是中國大陸、南韓與美國的目標。由於過去中國大陸曾以「抗美援朝」名義投入韓戰，中國大陸又是北韓主要援助者，北京對平壤的影響力一直被視為「大哥對小老弟」關係，外界希望北京能向平壤施壓，讓北韓放棄發展核武。但是金正恩繼任領導人後，北韓與中國大陸的關係卻陷入冰點。不滿北韓核試，中國大陸更支持聯合國安理會對北韓制裁。