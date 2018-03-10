又是酒駕！賓士撞死太陽餅闆娘　肇事駕駛酒測值0.75

又是酒駕！今（ 10 ）日凌晨 1 時 30 分左右，一輛賓士轎車行經台中市台灣大道與中華路口，高速追撞前方騎著機車的王姓女騎士，造成女騎士當場無生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。21 歲肇事男駕駛測出酒精濃度為 0.75 毫克，遭警方依公共危險罪送辦。

綜合媒體報導，事發後現場遺留大片血跡，因撞擊力道大，機車碎片散落一地，地上還有一道機車明顯遭拖行的痕跡，賓士車頭出現凹痕、前方擋風玻璃大面積碎裂。賓士車上共有 4、5 人，肇事駕駛為 21 歲台中男子，因友人來訪便一同至酒吧聚餐飲酒，其中一同行友人同時也是賓士車主表示，肇事駕駛在酒後與他人搶著要開車，當時曾試圖阻止但肇事駕駛態度堅持，未料會發生憾事。