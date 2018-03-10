NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
社會

又是酒駕！賓士撞死太陽餅闆娘　肇事駕駛酒測值0.75

社會中心／綜合報導2018/03/10 10:07
▲台中一名21歲賓士駕駛酒駕高速狂飆，撞死一家太陽餅店王姓老闆娘。（示意圖／NOWnews）
▲台中一名21歲賓士駕駛酒駕高速狂飆，撞死一家太陽餅店王姓老闆娘。（示意圖／NOWnews）

又是酒駕！今（ 10 ）日凌晨 1 時 30 分左右，一輛賓士轎車行經台中市台灣大道與中華路口，高速追撞前方騎著機車的王姓女騎士，造成女騎士當場無生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。21 歲肇事男駕駛測出酒精濃度為 0.75 毫克，遭警方依公共危險罪送辦。

綜合媒體報導，事發後現場遺留大片血跡，因撞擊力道大，機車碎片散落一地，地上還有一道機車明顯遭拖行的痕跡，賓士車頭出現凹痕、前方擋風玻璃大面積碎裂。賓士車上共有 4、5 人，肇事駕駛為 21 歲台中男子，因友人來訪便一同至酒吧聚餐飲酒，其中一同行友人同時也是賓士車主表示，肇事駕駛在酒後與他人搶著要開車，當時曾試圖阻止但肇事駕駛態度堅持，未料會發生憾事。

據了解，遭追撞的王姓女騎士為台中一家太陽餅店老闆娘，剛下班回家騎車行經台灣大道卻發生不測，王姓女騎士丈夫獲知妻子遭撞後趕到現場，見現場一片混亂，感概表示「年輕人（酒駕）都不怕，富二代什麼都不怕。」事發後，救護車趕到現場緊急將王姓女騎士送醫搶救，但最後仍宣告不治。

警方到場對肇事駕駛進行酒測，測出其酒精濃度為 0.75 毫克，最後將該肇事駕駛依公共危險罪、過失致死等罪移送法辦。

 

【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※

關鍵字酒駕追撞車禍太陽餅富二代
酒駕撞死烘焙師　金錢豹女哭求交保郭李奧再度嗆聲　館長派「她」解決

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan