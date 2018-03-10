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男友分享她裸體　「暗黑版妙麗」成D槽女王

國際中心／綜合報導2018/03/10 10:18
▲男友分享她裸體，「暗黑版妙麗」成 D 槽女王。（圖／翻攝自 Ashe Maree Instagram ）
▲男友分享她裸體，「暗黑版妙麗」成 D 槽女王。（圖／翻攝自 Ashe Maree Instagram ）

男友大方和網友們分享女友性感裸體樣貌，反成她致富的關鍵！位於加州一名 25 歲的網紅艾許（ Ashe Maree ），是一位收入極高的成人視訊女模，而讓她踏入這行的幕後推手，竟是她的男友。


▲男友分享她裸體，「暗黑版妙麗」成 D 槽女王。（圖／翻攝自 Ashe Maree Instagram ）

根據《 JUSKY 》網站報導，現年 25 歲的艾許，有「暗黑版妙麗」之稱，與影星艾瑪華森相似度極高的臉龐，讓她格外受到矚目。她身為一名小有名氣的成人視訊女模，全要仰賴於她的男友，男友不吝惜和網友們分享自己女友的性感裸體樣貌、將公寓改為攝影棚，協助她完成拍攝，並給予精神上的支持，讓她藉此賺進大把鈔票。


▲男友分享她裸體，「暗黑版妙麗」成 D 槽女王。（圖／翻攝自 Ashe Maree Instagram ）

有別於一般成人視訊女模，艾許更充滿迷人的清新氣質，但男人所「喜愛的部分」一樣少不了。她時常在個人社群網站上分享火辣辣的生活寫真，性感、嫵媚的胴體吸引 40 多萬名粉絲關注，人氣持續攀升。


▲男友分享她裸體，「暗黑版妙麗」成 D 槽女王。（圖／翻攝自 Ashe Maree Instagram ）

艾許接受外國媒體訪問時曾表示，「許多女孩看到我，喜歡我的樣子、甚至想要讓自己變得和我一樣，但她們並不明白這份工作到底在做些什麼」，她坦言對自己的身體不是那麼有自信心的，曾因厭食導致身體過瘦，直到遇到了現在的男友，給予很大的鼓勵，才漸漸走出厭食陰霾、接納自己的身體，並從中找回自信。

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動保職員用吉他與歌聲　安撫...警察下車處理道路事故　警車...

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