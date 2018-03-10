〈鉅亨看世界〉孩子的零用錢教育

金融專家認為，若想要孩子了解金錢的價值，或許給予他們零用錢是個不錯的方法。金融顧問公司 T. Rowe Price 資深財務規劃員 Roger Young 表示，「如果孩子有機會做金錢上的選擇，他們就能擁有比較好的金錢習慣。想要讓孩子有機會做金錢上的選擇，其中一個方法就是發零用錢給他們。」

某天，你的孩子可能問你，為什麼阿明每天有 10 元零用錢、小美有 50 元零用錢，而他自己卻一毛也沒有，屆時你怎麼回答？父母該給孩子零用錢嗎？

小孩開始跟同齡孩子比較了嗎？

T. Rowe Price 公司年度的「家長、孩子和金錢」調查中，66% 父母回應他們發給孩子零用錢，但只有少數父母是無條件發給零用錢，多數父母則表示孩子必須「賺」零用錢，例如要做某些家事或要考取一定成績。

多少才夠？

根據調查，半數以上的家長每週發 10 美元以下的零用錢，但 1/10 家長每週發放的零用錢超過 50 美元。

如果你決定要發零用錢，但你的孩子跟朋友互相比較金額多寡，你可能就會聽到孩子抱怨甚至要求「加薪」。美林證券在線投資平台 Merrill Edge 的財務顧問兼洛杉磯地區主管 Joe Santos 表示，如果出現這種情況，請要求孩子更著重自己的金錢目標。同時也可以跟孩子談一下，試著「跟上小明或阿美」是沒有意義的，畢竟決定是否提供零用錢是依據你自己的家庭預算，而不是別人家的。

維吉尼亞州金融諮詢公司 Cassaday＆Co. 的認證理財規劃師兼負責人 Christopher Krell 認為，如果你已經有發零用錢，也有預留調升的空間，可以考慮在什麼情況下調升比較合理，例如孩子可以主動提出負擔更多家務事的交換條件。

零用錢該怎麼花？

Krell 建議，可以敦促孩子執行 1/3 儲蓄、1/3 花用和剩下 1/3 分享或捐獻。「等孩子進入青少年時期，他們可以學著計算複利，了解自己的存款是如何增加的。」

Santos 表示，「教你的孩子，重要的不是他們拿到多少錢，而是怎樣保存下來。」他說，不要老是期待孩子能聰明的花錢，他們可能一拿到就花光了，後來出現真正想買的東西時才後悔口袋已經空空。如果孩子拜託父母預支下期零用錢，父母最好拒絕，因為「這樣他們才能學習太快花光零用錢的後果。」

施行零用錢制度後，孩子就可以學著儲蓄，也能用自己的錢賺利息，他們有渴望購買的東西時可以自行決定是否購買...... 這些在任何年紀都是一種不錯的學習。