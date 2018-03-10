諷刺至極 女權之聲微博婦女節遭封鎖

（中央社記者陳家倫上海10日電）中國女權獨立媒體「女權之聲」微博8日遭到封鎖，繼而成立的「歸來的女神221」在12小時後又被封；微信公眾號「女權之聲」也無法使用。中國網民發起聲援，對此表達不滿。
根據微博訊息，「女權之聲」微博帳號在3月8日的國際婦女節遭到封鎖，引發中國網民的討論，認為這是對中國女權最大的諷刺。
網民在網路上發起「#我是女權之聲本人#」的接力聲援，許多人指「女權之聲」沒有過激的言論，要求相關單位對封鎖舉動必須給出交代。
還有網民回顧被打壓的中國女權之路，包括2015年3月8日婦女節前夕，武嶸嶸與另外4名女權活動人士計畫舉行反對在公車上性騷擾的維權活動，卻分別被廣州、北京、杭州的警方以「尋釁滋事」罪抓捕，並拘留超過30天。
2016年3月底，「女權行動派更好吃」的微博帳號被銷號，新浪給出的理由是「此微博出現發布有害信息等違規行為」，但沒有言明那些行為有害。事實上，「女權行動派更好吃」的前身「女權行動派很好吃」於2015年3月就被停止轉發、評論。
2017年2月20日，當年全國兩會前夕，「女權之聲」也被新浪微博告知禁言一個月，意味著當年的3月8日國際婦女節前夕，「女權之聲」都不能發聲。女權主義者當時表示，禁言可能與帳號發布美國女性罷工的文章有關。（編輯：楊昇儒）1070310