諷刺至極 女權之聲微博婦女節遭封鎖

（中央社記者陳家倫上海10日電）中國女權獨立媒體「女權之聲」微博8日遭到封鎖，繼而成立的「歸來的女神221」在12小時後又被封；微信公眾號「女權之聲」也無法使用。中國網民發起聲援，對此表達不滿。

根據微博訊息，「女權之聲」微博帳號在3月8日的國際婦女節遭到封鎖，引發中國網民的討論，認為這是對中國女權最大的諷刺。

網民在網路上發起「#我是女權之聲本人#」的接力聲援，許多人指「女權之聲」沒有過激的言論，要求相關單位對封鎖舉動必須給出交代。

還有網民回顧被打壓的中國女權之路，包括2015年3月8日婦女節前夕，武嶸嶸與另外4名女權活動人士計畫舉行反對在公車上性騷擾的維權活動，卻分別被廣州、北京、杭州的警方以「尋釁滋事」罪抓捕，並拘留超過30天。