佛州通過槍管新法 允部分學校職員佩槍

新法案將最低購槍年齡從18歲提高到21歲，招來影響力甚大的全國步槍協會（National RifleAssociation）反對；此外，法案也禁止使用讓半自動武器轉為全自動的調整裝置，並投注更多經費在心理健康工作上。

法新社報導， 一直到今天前，外界都還不清楚史考特會不會簽署法案。這項法案歷經3週辯論，期間民情沸騰，7日在州議會表決通過。

（中央社邁阿密9日綜合外電報導）美國佛羅里達州長史考特（Rick Scott）今天簽署槍枝管制法案，限制購槍年齡，並為部分學校職員佩槍鋪路。這項新法是因2月14日校園槍案受害者親友的訴求而生。

法案也包括一項爭議性頗高的志願「保衛計畫」，以喪生槍案的球隊教練費斯（Aaron Feis）命名，目的是讓部分學校職員佩槍，以「助預防或緩和校園濫射事件」。這個條款主要是針對教練和職員所設，有從軍或執法經驗的教師也適用。

州長史考特過去曾表示，他支持槍枝管制、提升心理健康資源，但先前多次提到自己不支持法案中的「保衛計畫」。

不過他也強調，這個計畫是志願性質，而決定是否在校實施的警長和學校董事會都是民選職。

史考特告訴記者：「我的焦點是放在執法機關，這是他們的工作，他們是受訓來做這件事。」「我相信教師的職責是教書。」

他又說：「要實施，得先過警長這關…得先過學校董事會這關…沒有任何一個人會被迫去做這件事。」

此外，法案並未禁止出售或持有2月14日槍手使用的AR-15突擊步槍等半自動武器。血案發生當天，問題青少年克魯茲（Nikolas Cruz）在佛州邁阿密北方的派克蘭市（Parkland）射殺17名道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）師生。

史考特說：「我們應該限制特定的人購買武器，而非限制特定的武器。」（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070310