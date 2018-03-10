趙敏基道歉信公開認性騷　最後電話對家人、受害者抱歉

51歲韓國男星趙敏基，捲入多起性騷及性侵事件後，疑似承受不了輿論壓力，選擇上吊自殺，昨（9）日他的妻子發現他陳屍停車場，立刻報警，他的妻子也提到，趙敏基自殺前的最後一通電話內容，對受害者、女兒及家人滿是抱歉，而韓國媒體《Distpatch》也公開趙敏基的道歉信。

根據韓國媒體報導，趙敏基原定在本月6日接受性侵調查，不過他說因為那天是他的女兒大學入學，為了不要費心此事，而將日期調整到12日。但最後他卻想不開，選擇輕生自殺，自殺前曾打電話向朋友致歉：「抱歉讓你們失望了。」在電話中提到女兒跟家人，還非常激動的大哭。