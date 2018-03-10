趙敏基道歉信公開認性騷　最後電話對家人、受害者抱歉

51歲韓國男星趙敏基，捲入多起性騷及性侵事件後，疑似承受不了輿論壓力，選擇上吊自殺，昨（9）日他的妻子發現他陳屍停車場，立刻報警，他的妻子也提到，趙敏基自殺前的最後一通電話內容，對受害者、女兒及家人滿是抱歉，而韓國媒體《Distpatch》也公開趙敏基的道歉信。
根據韓國媒體報導，趙敏基原定在本月6日接受性侵調查，不過他說因為那天是他的女兒大學入學，為了不要費心此事，而將日期調整到12日。但最後他卻想不開，選擇輕生自殺，自殺前曾打電話向朋友致歉：「抱歉讓你們失望了。」在電話中提到女兒跟家人，還非常激動的大哭。
另外韓國媒體《Distpatch》，也公開趙敏基上個月26日傳的親筆道歉信，他表示：「全都是我的過失，我的罪過，因為令人慌張的事情擴大，我難以負擔，才會急於迴避、否認，而成為卑鄙的人。」最後向清州大學的學生致歉：「最後，我懷著相當愧疚的心，向清州大學以及現在正熱愛藝術學習的清州大學戲劇系學生們表達歉意。」
▲韓國媒體《Distpatch》公開照趙敏基道歉信。（圖／翻攝微博, 2018.03.10）
根據與趙敏基熟識的記者朋友表示，他知道自己躲不過這次的法律制裁，在自殺前曾打電話給朋友，聽起來像是交代後事，妻子金善珍，雖察覺老公不尋常，但仍阻止不了憾事發生。
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