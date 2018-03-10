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中央社

關於島嶼美國演出 林懷民讓文字跳舞

中央社2018/03/10 10:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉費法克斯9日專電）雲門舞集最新作品「關於島嶼」今晚在喬治梅森大學演出。曾經是小說家的雲門舞集創辦人林懷民運用漢字特有的方型結構，讓漢字展現生命力，將台灣山川土壤之美帶到美國。

預計在明年年底退休的林懷民，去年11月推出最新舞蹈長篇作品「關於島嶼」（Formosa）。這是他的第90部作品，也可能是他的最後一部長篇創作。

談及這部作品，林懷民受訪時表示，在成為編舞家之前，他是個小說家，花了20年時間將文字從腦袋中洗掉之後，覺得自己開始編出好作品。沒想到卻在最後一部長篇作品中，再度運用大批文字，是意外的巧合。

欣賞「關於島嶼」很難不被以文字構成的布景奪走目光焦點，林懷民也說，這個作品的一大特色是投影，構成投影的唯一因素是印刷體的漢字。「文字總讓人有所聯想」，但這些本來只是拿來當字幕，用來搭配美學作家蔣勳朗誦的詩詞口白，在舞劇中慢慢地開始有自己的生命，變成河、變成山、變成碑文。

林懷民解釋，文字是用來溝通、用來記載，用來寫歷史的。但文字也會在時光歲月中慢慢改變，歷史也會被抹煞，重寫。文字會走出自己的路，甚至解體、解構，變成線條、變成部首、滿天飛舞。

以文字創作舞劇，林懷民說，舞劇中的所有文字材料都是台灣的山川、城鎮、草木之名。文字變成抽象繪畫，只是顏料是文字。舞作的最後，一波波海浪沖來，將文字帶走，文字不再是原來的文字，裏頭有許多圖像的變化，每個觀眾會因為不同的經驗有不同的感受與共鳴。

問他擔不擔心美國觀眾無法感受漢字的美與中文朗誦的意涵，林懷民笑著說，「編舞時大概有兩天擔憂」，但在美國5場巡演下來發現，觀眾儘管看不懂中文、聽不懂詩詞，但仍對聲音、視覺感動，能了解、感受每一段情景，「他們都覺得很美、很震撼」。

談及退休後會不會繼續創作，林懷民開玩笑說，「我只想在家裡洗碗、耍廢、追劇」，但他也毫不遲疑地說，退休不是因為老了必須退休，是不希望見到雲門舞集和很多藝術表演團體一樣，在創辦人退休後就消逝。

他希望在身體還不差、腦袋還不糊塗時完成舞團的傳承，希望「即使我的舞蹈完全蒸發了，也不要緊」，不希望見到雲門舞集是博物館式的舞蹈團，期待年輕編舞家能在這個平台上和新一代觀眾講他們的心事、歡喜與悲哀。（編輯：陳俊碩）1070310

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