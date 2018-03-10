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動保職員用吉他與歌聲　安撫收容所內所有不安的心

寵毛網2018/03/10 10:14
動保職員用吉他與歌聲　安撫收容所內所有不安的心（圖／寵毛網）
動保職員用吉他與歌聲　安撫收容所內所有不安的心（圖／寵毛網）

如同大家所知，所謂的動物保護收容所，不外乎就是收容那些在世界各地，不論是生理還是心理上受到傷害的小生命。美國一家動保設施，其中一位職員為了要安撫設施內的毛孩子們，便拿起了自己的吉他，用歌聲向這些尚未找到家的孩子傳遞自己對牠們的愛。

美國一家動保設施的職員，用吉他與歌聲安撫設施內的狗狗們。 （圖／Friends of Vance County Animal Shelter）

美國一家動保設施的職員，用吉他與歌聲安撫設施內的狗狗們。 （圖／Friends of Vance County Animal Shelter）

這名職員名叫Chad Olds，任職於美國北卡羅萊納州的Friends of Vance County Animal Shelter動物保護設施，裏頭收容了許多正在等待新主人的小生命。

照理說，這樣子的空間應該充斥著毛孩們因為感到不安而叫不停的聲音，以及衝撞籠子的騷動聲，但Chad Olds卻靠著音樂的力量，成功安撫了這群孩子，讓牠們知道這個世界上還是有人是用真心在愛著牠們的。

一開始，Chad Olds拿著吉他出現在收容空間時，狗狗們因為感到不安而此起彼落地吠叫著，但隨著Chad Olds真摯不間斷的歌聲，狗狗們神奇地安靜下來，開始靜靜地聆聽Chad Olds想透過歌聲傳達給牠們的訊息。

在聽到Chad Olds的歌聲後，原本因為不安而吠叫的狗狗紛紛安靜下來。（圖／Friends of Vance County Animal Shelter）

在聽到Chad Olds的歌聲後，原本因為不安而吠叫的狗狗紛紛安靜下來。（圖／Friends of Vance County Animal Shelter）

安靜聆聽音樂的狗狗。（圖／Friends of Vance County Animal Shelter）

安靜聆聽音樂的狗狗。（圖／Friends of Vance County Animal Shelter）

Chad Olds所演唱的是美國鄉村歌手Alan Jackson的作品「Like Red On A Rose（像玫瑰紅）」，如同其中一句歌詞所說，「我愛你，是因為我知道你已把自己的心給了我。」，毛孩們，不剛好就是這樣子的一種生物嗎？

Chad Olds所演唱的這段影片，不只感動了許多網友，也有許多人說，「音樂就是最好的特效藥」、「Chad Olds是英雄」，Chad Olds本人也在影片被大量關注後做出回應，表示很謝謝大家用愛給予這些可愛的孩子支持，但他同時也希望其他動保設施可以注意到音樂所帶來的神奇療效。

基於Chad Olds這項行為成功安撫狗狗，Friends of Vance County Animal Shelter也決定要讓這項節目持續下去，讓這些毛孩子們在找到新家之前，可以透過音樂、透過Chad Olds的歌聲，來卸下對人類的不安感。

來源：Friends of Vance County Animal Shelter

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