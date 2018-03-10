動保職員用吉他與歌聲　安撫收容所內所有不安的心

如同大家所知，所謂的動物保護收容所，不外乎就是收容那些在世界各地，不論是生理還是心理上受到傷害的小生命。美國一家動保設施，其中一位職員為了要安撫設施內的毛孩子們，便拿起了自己的吉他，用歌聲向這些尚未找到家的孩子傳遞自己對牠們的愛。

這名職員名叫Chad Olds，任職於美國北卡羅萊納州的Friends of Vance County Animal Shelter動物保護設施，裏頭收容了許多正在等待新主人的小生命。

照理說，這樣子的空間應該充斥著毛孩們因為感到不安而叫不停的聲音，以及衝撞籠子的騷動聲，但Chad Olds卻靠著音樂的力量，成功安撫了這群孩子，讓牠們知道這個世界上還是有人是用真心在愛著牠們的。

一開始，Chad Olds拿著吉他出現在收容空間時，狗狗們因為感到不安而此起彼落地吠叫著，但隨著Chad Olds真摯不間斷的歌聲，狗狗們神奇地安靜下來，開始靜靜地聆聽Chad Olds想透過歌聲傳達給牠們的訊息。

Chad Olds所演唱的是美國鄉村歌手Alan Jackson的作品「Like Red On A Rose（像玫瑰紅）」，如同其中一句歌詞所說，「我愛你，是因為我知道你已把自己的心給了我。」，毛孩們，不剛好就是這樣子的一種生物嗎？

Chad Olds所演唱的這段影片，不只感動了許多網友，也有許多人說，「音樂就是最好的特效藥」、「Chad Olds是英雄」，Chad Olds本人也在影片被大量關注後做出回應，表示很謝謝大家用愛給予這些可愛的孩子支持，但他同時也希望其他動保設施可以注意到音樂所帶來的神奇療效。

基於Chad Olds這項行為成功安撫狗狗，Friends of Vance County Animal Shelter也決定要讓這項節目持續下去，讓這些毛孩子們在找到新家之前，可以透過音樂、透過Chad Olds的歌聲，來卸下對人類的不安感。

來源：Friends of Vance County Animal Shelter