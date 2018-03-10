淨化社區大樓　嘉義警呼籲民眾提供反毒情資

鑑於緝毒、反毒是當前治安工作重點，嘉市長榮派出所在轄內「北榮教會」舉辦番社里社區治安會議，期許將藥頭趕出社區、大樓，提高藥頭之羈押率，並秉除民眾對於毒犯被抓後即交保之疑慮，還給人民無毒的「清淨嘉園」。在該里長鄭秀玉積極、熱心宣導之下，里民踴躍參與、現場熱絡不已。

第一分局長顏榮泰表示，緝毒、反毒是當前治安工作重點，本次治安會議主軸在於宣導安居專案之執行成果，呼籲里民提供警方毒品情資，共同打擊毒品犯罪。包含大樓保全人員等住戶，亦有提供毒品情資協助偵辦，均使得警方順利偵破販賣及持有毒品案，鼓勵里民能勇於檢舉，警方絕對會保護檢舉人個資。