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淨化社區大樓　嘉義警呼籲民眾提供反毒情資

記者吳晉輝／嘉義報導2018/03/10 10:45
▲社區治安會議。（圖／嘉市府提供, 2018.03.10）
▲社區治安會議。（圖／嘉市府提供, 2018.03.10）

鑑於緝毒、反毒是當前治安工作重點，嘉市長榮派出所在轄內「北榮教會」舉辦番社里社區治安會議，期許將藥頭趕出社區、大樓，提高藥頭之羈押率，並秉除民眾對於毒犯被抓後即交保之疑慮，還給人民無毒的「清淨嘉園」。在該里長鄭秀玉積極、熱心宣導之下，里民踴躍參與、現場熱絡不已。

第一分局長顏榮泰表示，緝毒、反毒是當前治安工作重點，本次治安會議主軸在於宣導安居專案之執行成果，呼籲里民提供警方毒品情資，共同打擊毒品犯罪。包含大樓保全人員等住戶，亦有提供毒品情資協助偵辦，均使得警方順利偵破販賣及持有毒品案，鼓勵里民能勇於檢舉，警方絕對會保護檢舉人個資。

其再次強調警察同仁除彙整、清查販毒網絡以掃除涉毒地點，並淨化大樓，把毒品趕出社區外，也會與本轄各社區大樓管委會、保全及守衛建立信任關係並發送宣導海報，透過走動式宣導，展現反毒決心，讓鄉親有感，構築友善通報網，目前已持續進行中，籲請大家攜手共創一個治安放心、交通順心、服務貼心的美麗諸羅城市。

 

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關鍵字毒品情資藥頭反毒大樓保全
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