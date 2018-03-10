NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

侯友宜砲轟賴清德　政院：雙北過去廿年已拿走55%預算

記者陳弘志／台北報導2018/03/10 10:55
▲前新北市副市長侯友宜砲轟行政院長賴清德，要求給新北市民一個交代，為何新北市提出的建設都列不進前瞻計畫的預算中？（圖／翻攝侯友宜臉書 )
▲前新北市副市長侯友宜砲轟行政院長賴清德，要求給新北市民一個交代，為何新北市提出的建設都列不進前瞻計畫的預算中？（圖／翻攝侯友宜臉書 )

前新北市副市長侯友宜公開砲轟行政院長賴清德，要求給新北市民一個交代，質疑為何新北市提出的建設都列不進前瞻計畫的預算中？行政院副發言人丁允恭今(10)日表示，這樣的說法不完整，雙北在過去二十年早已拿走全國政府預算比例的55%。

侯友宜表示，下周三，賴清德就要來新北市地方座談，但是各縣市中，新北市是倒數第二站，台北市是最後一站。他希望新北市政府以及新北市的各級民意代表能替市民問問賴清德，為什麼新北市的南環、北環、汐止民生線無法納入前瞻計畫的軌道建設項目？

侯友宜指出，這些都是政黨輪替前行政院已經核定的路線，政黨輪替後就不算數了嗎？難道下次政黨輪替時，前瞻計畫也就歸零了？請賴清德給新北市民一個說法。

行政院副發言人丁允恭今天表示，所謂新北市建設沒納入前瞻計畫的說法並不完整。因為過去二十年來，全國的建設計畫超過百分之 55 在雙北，況且新北市的部分軌道建設都已列入補助，例如淡海輕軌線等，不見得要把新北市建設都列入前瞻計畫，這樣不盡公平。

丁允恭說，根據行政院的了解，新北市部分建設確實納入前瞻計畫。行政院對所有的建設項目，都會依據其可行性、優先性，還有落實縮短城鄉差距的理念排序與執行。前瞻計畫項目中，確實有納入新北市部分的軌道建設。
 

關鍵字侯友宜賴清德前瞻計畫新北市
藍蝴蝶》當人民發現新南向千億黑洞總統府強化維安　網槍攔截入侵者

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan