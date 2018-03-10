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政治

總統府強化維安　憲兵配「網槍」攔截入侵者

記者呂炯昌／台北報導2018/03/10 11:19
▲軍備局205 廠生產俗稱「網槍」的「手持式捕捉器」。（圖／記者呂炯昌攝 )
▲軍備局205 廠生產俗稱「網槍」的「手持式捕捉器」。（圖／記者呂炯昌攝 )

去年 8 月，總統府曾遭到民眾持武士刀闖入，砍傷維安的憲兵。為了強化維安，總統府憲兵除配備槍械外，還配備非致命性裝備「網槍」，若遇到歹徒攻擊時，就可發射攔截網絆倒入侵者。

根據《自由時報》報導，匿名官員表示，總統府在去年 8 月遭到民間人士持武士刀試圖入侵後，除了立即調整府後區西大門應變兵力，更已讓總統府憲兵衛哨配置俗稱「網槍」的「手持式捕捉器」，透過配備非致命性防護裝備，可以讓總統府應變兵力於第一時間運用應變，可有效迅速應變處理。

2015 年 11 月國安局結訓典禮時，也曾公開展示軍備局 205 廠生產的「網槍」性能。為了保衛當時各組總統候選人，國安局共計採購 30 組。不過，總統府憲兵是否採購 205 廠生產的「網槍」，相關人士則是不願證實。

去年 8 月，發生呂姓男子竊取軍史館藏武士刀，之後再前往總統府砍傷憲兵事件後，軍史館今年 1 月再度開展，為了確保安全，軍史館特別加強保安工作，每個展間和展示櫃皆加裝玻璃感應器和震波感應器，展出的兵器更加裝鋼索，保全同時增加 2 人，避免憾事重演。軍史館日前更進一步加強保全，民眾如果攜帶大型包包入館參觀，保全人員會要求民眾將包包放置櫃台保管。

 

關鍵字總統府網槍軍史館武士刀軍備局
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