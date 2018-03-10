總統府強化維安　憲兵配「網槍」攔截入侵者

去年 8 月，總統府曾遭到民眾持武士刀闖入，砍傷維安的憲兵。為了強化維安，總統府憲兵除配備槍械外，還配備非致命性裝備「網槍」，若遇到歹徒攻擊時，就可發射攔截網絆倒入侵者。

根據《自由時報》報導，匿名官員表示，總統府在去年 8 月遭到民間人士持武士刀試圖入侵後，除了立即調整府後區西大門應變兵力，更已讓總統府憲兵衛哨配置俗稱「網槍」的「手持式捕捉器」，透過配備非致命性防護裝備，可以讓總統府應變兵力於第一時間運用應變，可有效迅速應變處理。

2015 年 11 月國安局結訓典禮時，也曾公開展示軍備局 205 廠生產的「網槍」性能。為了保衛當時各組總統候選人，國安局共計採購 30 組。不過，總統府憲兵是否採購 205 廠生產的「網槍」，相關人士則是不願證實。