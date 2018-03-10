衛星照曝鈽工廠活動 北韓談棄核疑幌子

約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）的研究網站「北緯38度」（38 North），在本週的一份報告指出，從反應爐設施冒出的羽狀蒸氣，以及附近融化的河冰，均指向「反應爐再次運作」，以製造北韓核武計畫所需的鈽。

「紐約時報」報導，兩個不同研究團隊的美國分析人員檢視了今年1月到2月的衛星照片後總結，北韓寧邊（Yongbyon）似已停止運作的反應爐，現正在製作重要核武燃料的鈽。

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）北韓領導人金正恩雖表達願與美國總統川普協商解除原子武器的意願，不過美國的智庫分析平昌冬奧期間的衛星照片顯示，北韓似乎正在製造新核彈燃料。

這項核子活動的跡象，正好與北韓向南韓及美國遞出連串外交提議，發生在同一時間。

核子專家表示，寧邊反應爐的放射性燃料核心，能加工製出2到3件核武。北韓核子計畫剛開始是用鈽，後來進展至用鈾。過去一年左右所做的保守估計，北韓整體原子燃料產量足以製造20至25件武器。

「北緯38度」的研究團隊確認，反應爐冒出羽狀蒸氣的衛星照片是2月17日與25日攝得，25日正是平昌冬奧閉幕典禮當天。

另一研究單位是位於華府、追蹤核武的民間團體「科學暨國際安全研究所」（Institute for Scienceand International Security），他們也得出北韓核子活動的類似結論。3名分析家研究1月17日與1月30日所攝得衛星照片，並在2份報告裡討論相關研究。

科學暨國際安全研究所的研究人員說：「北韓或許快要擴大儲存供核武用的鈽。」（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070310