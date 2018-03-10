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跟著Bobee去旅行／跟我到桃園海芋季結婚吧！

保庇2018/03/10 10:00
跟著Bobee去旅行／跟我到桃園海芋季結婚吧！（圖／保庇）
跟著Bobee去旅行／跟我到桃園海芋季結婚吧！（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）2017年桃園市政府第一次舉辦「桃園彩色海芋季」，但在此之前也已經舉辦過「桃園花彩節」了，今年（2018年）為第二次舉辦「桃園彩色海芋季」，並以「戀人勝地，幸福桃園」為策展重點，以彩色海芋為主軸，並規劃花海、裝置藝術、體驗活動等主題活動一同推廣大園的花卉產業。

桃園海芋季。圖片來源：桃園彩色海芋季官網
桃園海芋季。圖片來源：桃園彩色海芋季官網

配合今年的策展主題「戀人勝地，幸福桃園」，桃園彩色海芋季每週都會推出相關活動，第一週（3/10-11）為「花的嫁衣」，有婚紗秀、愛的大告白等活動；第二週（3/17-18）為「幸福童樂會」，有小小花童選拔賽、花式調酒秀等活動；第三週（3/24-25）為「花田囍事」，將在現場舉辦古禮迎娶，與花田一同見證愛情！

古代的嫁娶古禮有「三書六禮」，六禮分別為：

一、問名：媒人將新人的姓名和八字交給對方，通常收到姓名和八字後會交由命理老師合八字，雙方父母會點香秉告祖先，並供奉於神桌前，若八字適合、沒任何問題後隨即開始置辦嫁娶事宜

二、訂婚：須依照新人八字、雙方父母八字選擇良辰吉時訂婚；由男方準備六禮，並在訂婚前祭拜祖先，接著在良辰吉時新人雙方交換戒指，完成訂婚儀式

三、納采：又稱「完聘、大聘、大定」，即為接受聘金、聘禮的儀式；男方會以紅布的喜盒裝著聘金、聘禮送至女方家中，女方再回應合適的禮數給男方

四、納幣：男方須準備各種金飾、首飾、飾品、禮盒……等等貴重禮物送給女方，女方則以「嫁妝」回贈給男方

五、請期：男方請女方確認結婚嫁娶的時間；通常男方會請擇日師確認結婚的好日子，再寫上紅箋，請媒人將此紅箋送往女方家，請女方確認

六、親迎：結婚當天新郎到新娘家迎娶新娘，並行拜天地、高堂、合巹（即為夫妻喝交杯酒）、宴客之禮

傳統嫁娶古禮。圖片來源：桃園彩色海芋季官網
傳統嫁娶古禮。圖片來源：桃園彩色海芋季官網

而「三書」所指的即是在「六禮」過程中所用到的文書，包括聘書、禮書和迎書。若是有興趣想看古禮再現的朋友，千萬別錯過桃園彩色海芋季第三週所舉辦的「花田囍事」活動！或是帶著家人、朋友一起到桃園賞海芋都可以喔！

 

資料參考（多看多保庇！）：

桃園彩色海芋季
古代的嫁娶六禮

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關鍵字婚禮嫁娶古禮桃園彩色海芋季跟著bobee去旅行
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