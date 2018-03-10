熱門股—FII開啟集團子公司A股掛牌之路 鴻海艦隊

法人指出，先不管中國 A 股的本益比到底能比台股高多少，至少鴻海陸續讓子公司掛牌，外界就可以見識到鴻海的技術布局到底有多深，產業布局有多廣，重點是，雖然讓子公司掛牌，但是鴻海仍是主要大股東，未來相關子公司掛牌的釋股收益，都可望為鴻海獲利增添動能，遠比之前通通藏在集團裡好。

鴻海 (2317-TW) 旗下富士康工業互聯網 (FII) 在短短 36 天就完成中國 A 股申請並通過審核，也正式揭開了集團子公司赴陸掛牌序幕，市場預期，接下來鴻海將大舉推動小金雞掛牌，轉型為控股公司，未來釋股收益可期，也推升鴻海股價順利過月線壓力區。

至於股價表現，法人指出，儘管外資持續賣超，但是畢竟鴻海有國民股票之稱，是台灣投資人幾乎人手都有的股票，就算外資不愛，內資也還是會加碼，預料鴻海在攻上月線之後，如果能有效打底，預料股價要再度回到 100 元以上，也是相當有機會的。

如果投資人看好鴻海股價走勢有機會續彈，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如鴻海國泰 76 購 03(070090-TW)、鴻海日盛 76 購 01(070408-TW)、鴻海富邦 76 購 01(069230-TW)。