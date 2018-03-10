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熱門股─旺宏產線滿載 今年獲利更勝去年

鉅亨網2018/03/10 11:10
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旺宏 (2337-TW) 去年獲利交出好成績，去年第 4 季及全年稅後純益都創下 7 年高點，全年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元，對今年毛利率及營運看法樂觀，預估 8 吋、12 吋廠產能年底前都滿載，今年全產全銷，獲利可望更勝去年；基本面題材吸引外資周五單日大買 22493 張。

旺宏去年第 4 季營業毛利率 43%，季增 5 個百分點，年增 11 個百分點，稅後純益 25.76 億元，季增 21%，年增 267%，連續 6 個季度獲利，創下自 2010 年第 3 季以來 7 年多單季新高，每股純益 1.45 元；去年全年也轉盈，累計去年稅後純益 55.18 億元，每股純益 3.12 元。

旺宏今年高品質、高容量 NOR Flash 價格穩定微揚，SLC NAND Flash 的需求持續成長，價格穩定，且有機會微幅上揚，樂觀看待今年毛利率及營運表現， NOR 市占率早已是全球第一，今年要力拚 SLC NAND 成為全球第二大。

董事長吳敏求對今年營運展望樂觀，以往下半年與上半年業績比重 7：3 或 6：4，今年將維持過去軌跡；NAND Flash 去年營收占比達 15%，預計在明年將有一半產能轉進 19 奈米製程，今年產能增加及客戶需求都偏向正面。

去年唯讀記憶體 (ROM) 的占比達 25%，主要供貨給任天堂，今年底規劃量產 3D ROM 產品；編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 去年占比逾 5 成，今年持續拉升中高階產品比重，有助毛利率的表現。

基本面題材推升周五股價大漲 5.54%，收在 46.65 元，外資連續兩個交易日都大買，周五單日買超 22493 張，自營商買超 6341 張。

旺宏日 K 線圖

 

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