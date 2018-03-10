縱火頻傳 立委提案縱火犯納強制治療

（中央社記者蘇龍麒台北10日電）縱火事件頻傳，朝野立委為了防堵類似事件一再發生，紛紛提出修法，希望將縱火犯納入預防性羈押與強制治療的範圍中。

2017年11月底，新北市中和一間公寓遭人縱火，造成多人傷亡，嫌犯供稱因與住戶發生口角，才會買汽油縱火，但這名男子已經是第三度縱火。

台北市中山區龍江路一處民宅1日凌晨發生火警，造成1死7傷，根據警方初步調查，起因為59歲張姓男子和同層室友38歲李姓男子，因故起爭執，便買汽油回住處縱火。

針對縱火事件頻傳，常造成人員傷亡，民進黨立委江永昌日前就提出刑事訴訟法部分條文修正草案。江永昌提案指出，刑法的放火罪、準放火罪都可以進行預防性羈押，但對於刑法第173條之「放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物罪」，卻漏掉沒有規定，因此提案修正預防性羈押制度相關條文。