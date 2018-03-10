哈妮台北走透透　龍山寺拜月老「讓我遇見好男人吧」

根據蘋果日報導，《窮遊豪華團》主群群以及來賓哈妮，要在有限的預算內，規劃出屬於自己的豪華行程，昨日節目團隊抵台後都是以大眾運輸，桃園機場捷運、台北捷運，以及步行的方式遊台北，貫徹節目「窮遊」的宗旨。

韓國綜藝節目《窮遊豪華團》昨（9）日訪台取景拍攝，EXID人氣成員哈妮偕同主持群朴明秀、金生珉、朴娜萊、鄭俊英，一起在台北搭捷運玩透透，獲知消息的粉絲，都前往觀光景點，希望能看到女神哈妮一面，一行人到了龍山寺後，哈妮還向月老擲筊喊：「讓我遇見好男人吧」。

他們走訪台北101、貓空纜車、茶館，晚間到西門町餐廳用餐，行程幾乎沒有停歇，接著又搭車到達剝皮寮，再散步到近龍山寺，一路上主持人金生珉不斷介紹龍山寺，哈妮研究了祭拜方式後，向月老虔誠的祈求：「讓我遇見好男人吧」，沒想到月老不賞臉，沒有給哈妮一個聖茭，反倒是朴娜萊順利擲出聖筊，不過鄭俊英超不給面子說：「難說啦，這是台灣的神，搞不好聽不懂韓文！」

雖然拍攝節目的行程緊湊，又時常被大批粉絲包圍，不過哈妮相當的親切，拍攝空檔時，若有粉絲打招呼，她也來者不拒，在車上等候拍攝時，看到在外等候的粉絲，還做出「外面很冷」的動作，心疼粉絲吹風，盼大家能快點回家休息。據悉《窮遊豪華團》將會在台進行4天3夜的拍攝，想親眼目睹哈妮的粉絲們，快到知名景點去走走吧。



▲哈妮跟著韓綜來台錄製節目，大方接受拍照，親切替粉絲簽名。（圖／讀者提供 , 2018.03.10）