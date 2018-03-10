NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
首頁名家論壇今日廣場公益行善圖輯影音
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
總覽

哈妮台北走透透　龍山寺拜月老「讓我遇見好男人吧」

娛樂中心／綜合報導2018/03/10 13:19
▲（左起）主持人金生珉、朴明洙、鄭俊英跟來賓哈妮（右二），一起到著名景點台北101前取景。（圖／記者徐郁雯攝 , 2018.03.10）
▲（左起）主持人金生珉、朴明洙、鄭俊英跟來賓哈妮（右二），一起到著名景點台北101前取景。（圖／記者徐郁雯攝 , 2018.03.10）

韓國綜藝節目《窮遊豪華團》昨（9）日訪台取景拍攝，EXID人氣成員哈妮偕同主持群朴明秀、金生珉、朴娜萊、鄭俊英，一起在台北搭捷運玩透透，獲知消息的粉絲，都前往觀光景點，希望能看到女神哈妮一面，一行人到了龍山寺後，哈妮還向月老擲筊喊：「讓我遇見好男人吧」。

根據蘋果日報導，《窮遊豪華團》主群群以及來賓哈妮，要在有限的預算內，規劃出屬於自己的豪華行程，昨日節目團隊抵台後都是以大眾運輸，桃園機場捷運、台北捷運，以及步行的方式遊台北，貫徹節目「窮遊」的宗旨。


▲節目團隊與哈妮，搭乘台北捷運。（圖／讀者提供 , 2018.03.10）

他們走訪台北101、貓空纜車、茶館，晚間到西門町餐廳用餐，行程幾乎沒有停歇，接著又搭車到達剝皮寮，再散步到近龍山寺，一路上主持人金生珉不斷介紹龍山寺，哈妮研究了祭拜方式後，向月老虔誠的祈求：「讓我遇見好男人吧」，沒想到月老不賞臉，沒有給哈妮一個聖茭，反倒是朴娜萊順利擲出聖筊，不過鄭俊英超不給面子說：「難說啦，這是台灣的神，搞不好聽不懂韓文！」

雖然拍攝節目的行程緊湊，又時常被大批粉絲包圍，不過哈妮相當的親切，拍攝空檔時，若有粉絲打招呼，她也來者不拒，在車上等候拍攝時，看到在外等候的粉絲，還做出「外面很冷」的動作，心疼粉絲吹風，盼大家能快點回家休息。據悉《窮遊豪華團》將會在台進行4天3夜的拍攝，想親眼目睹哈妮的粉絲們，快到知名景點去走走吧。


▲哈妮跟著韓綜來台錄製節目，大方接受拍照，親切替粉絲簽名。（圖／讀者提供 , 2018.03.10）

關鍵字窮遊豪華團哈妮
趙敏基認性騷　最後電話滿是歉意

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan