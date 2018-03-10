NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

縱火犯強制治療 立委：心理異常者可討論

中央社2018/03/10 11:12
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒台北10日電）法官出身的民進黨立委周春米今天表示，縱火犯如果是精神或心理問題才去犯罪，執行完畢後再給治療處遇，是有討論空間的，但是將縱火犯全面性強制治療，就要慎重考慮。

縱火事件頻傳，朝野立委為了防堵類似事件一再發生，紛紛提出修法，希望將縱火犯納入預防性羈押與強制治療的範圍中。

周春米告訴中央社記者，縱火犯的預防性羈押，目前的法律就可以解決這個問題。她認為，不能因為縱火就一定要預防性羈押，那可能會讓檢察官、法官失去裁量空間。

至於強制治療部分，她說，如果縱火犯被認為是精神或心理上的問題才去犯罪，執行完畢後再給予治療處遇後，才能夠回歸社會，這是有討論空間的，但絕對不能只是因為一個單純的縱火事實，就要全面性強制治療，這要慎重考慮。

法官出身的民進黨立委吳秉叡說，羈押在目前的法律是為了防止證據湮滅、逃亡、串證，這才是法定的羈押要素。

他說，「預防性羈押」是不具備湮滅證據的理由，但有重複犯罪的可能性。他表示，對縱火犯做預防性羈押，要足以認定他會一再縱火，當然可以預防性羈押，但如果是對個人有私人恩怨、對特定人犯罪，是否足以認定會再去縱火，這應該針對不同狀況做不同的處理。

吳秉叡說，的確過去有些人看到火會興奮，可能是心理有異常，需要犯罪心理學的治療，但並不是所有縱火犯都是這樣，如果是因為仇恨某人犯罪，有沒有需要心理治療？他說，還是要根據犯罪態樣來審慎研究。

法官出身的民進黨立委劉櫂豪說，縱火犯要強制治療，也要看縱火犯有多少，政府的強制治療人力能否負荷。

具有律師資格的國民黨立委吳志揚說，依照目前法令，如果有需要，縱火犯本來就可以移送治療，不需要再特別規定。至於預防性羈押，吳志揚認為，不能什麼事情都要預防性羈押，這樣把預防性羈押過度擴張，重點是要預防犯罪，而不是把人關起來。

劉櫂豪說，台灣要加強「犯罪研究」這一塊，如果遇到社會新聞，只想到加重其刑，雖然是方法之一，但只有這個方法，可能效果不一定是最好的。他說，透過犯罪研究，了解為什麼會形成這樣的行為，才能對症下藥。

周春米說，不論是強制治療、預防性羈押，討論的都是犯罪後的末端問題，還是希望能夠在前端預防，建立起社會安全網，不要到末端才嫌法院判得不夠重。

吳秉叡說，如何預防犯罪有很多理論，但沒有一個成功，因為沒有一個社會是零犯罪的，犯罪不可能百分之百根絕，只能盡力去補救。（編輯：郭萍英）1070310

坑投資人 美炒藥價製藥哥...5百億美元對話 許家印劉...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan