5百億美元對話 許家印劉強東政協記者會同台

（中央社記者繆宗翰北京10日電）中國首富許家印、電商龍頭劉強東上午同時現身全國政協記者會。兩人身價相加近500億美元，儼然成為「最貴對話」。但即便是商業鉅子，仍只能大談「企業扶貧」，為政策背書。

地產出身的許家印談論在貴州的「企業扶貧」工作時說「企業幫扶首先是要必須在各級黨委政府的堅強領導下...團隊還必須跟當地的幹部群眾要齊心協力、並肩作戰，形成強大的合力才能做好。」

相較許家印「樣板性十足」，電商出身的劉強東雖然為政策背書，卻不忘略施「苦肉計」，為自家「扶貧商品」打廣告。

他說，京東的扶貧品牌到現在還是虧損，「主要損在品牌宣傳費上太高昂」，希望媒體能夠加強對扶貧品牌的宣傳，也希望「這個品牌能夠永遠不賺錢，但也永遠不虧錢，因為只有做到了這一點，企業才能更加持續性地參與到扶貧的行動。」此語一出，引起在場記者哄堂大笑。

紐約時報中文網日前曾引述中國胡潤研究院最新報告指出，今年的中國全國兩會可謂「金光閃閃」，共有153名大陸超級富豪分別當選本屆的人大代表、政協委員，擁有財富總計達6500億美元（約新台幣19兆元），比一年前又增加1/3。（編輯：楊昇儒）1070310