5百億美元對話 許家印劉強東政協記者會同台

（中央社記者繆宗翰北京10日電）中國首富許家印、電商龍頭劉強東上午同時現身全國政協記者會。兩人身價相加近500億美元，儼然成為「最貴對話」。但即便是商業鉅子，仍只能大談「企業扶貧」，為政策背書。
中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第一次會議10日上午舉行「政協委員談高保障和改善民生水平」記者會。中國恆大集團董事局主席許家印與京東集團董事局主席兼執行長劉強東以全國政協委員身分出席記者會。
據富比世雜誌（Forbes Magazine）最新統計，許家印資產總淨值為365億美元，已然成為中國首富；劉強東身家也達109億美元。雖然兩人都身為中國富豪，但擔任政協委員便不得不為官方政策背書。
地產出身的許家印談論在貴州的「企業扶貧」工作時說「企業幫扶首先是要必須在各級黨委政府的堅強領導下...團隊還必須跟當地的幹部群眾要齊心協力、並肩作戰，形成強大的合力才能做好。」
相較許家印「樣板性十足」，電商出身的劉強東雖然為政策背書，卻不忘略施「苦肉計」，為自家「扶貧商品」打廣告。
他說，京東的扶貧品牌到現在還是虧損，「主要損在品牌宣傳費上太高昂」，希望媒體能夠加強對扶貧品牌的宣傳，也希望「這個品牌能夠永遠不賺錢，但也永遠不虧錢，因為只有做到了這一點，企業才能更加持續性地參與到扶貧的行動。」此語一出，引起在場記者哄堂大笑。
紐約時報中文網日前曾引述中國胡潤研究院最新報告指出，今年的中國全國兩會可謂「金光閃閃」，共有153名大陸超級富豪分別當選本屆的人大代表、政協委員，擁有財富總計達6500億美元（約新台幣19兆元），比一年前又增加1/3。（編輯：楊昇儒）1070310