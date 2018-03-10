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中央社

阿里山森鐵小火車躍Google首頁

中央社2018/03/10 11:16
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北10日電）Google為紀念阿里山森林鐵路通車106年，首頁換上新裝。今天點開Google在台灣、日本與香港的首頁，就能看見紅色的阿里山森林小火車塗鴉。

點開Google首頁，阿里山森鐵小火車紅色車身，沿著蜿蜒鐵軌，行駛在兩旁盛開的櫻花樹下。

Google Doodle作品資料庫介紹提到，阿里山森林鐵路建於西元1912年，最初目的是將木材運出森林，獨特的轉換軌道允許列車向前和向後移動，爬上陡峭山地。此外，位在海拔2216米的阿里山國家風景區是世界遺產潛力點，如今眾多遊客沿森鐵上山欣賞美麗櫻花。

據阿里山森林鐵道官網介紹，阿里山森林鐵路本線興建於日治時代明治37年（1904年），台灣總督府計劃開發阿里山森林，為搬運木材方便，開始勘查、測量及規劃設計，明治39年（1906年），由日本藤田組開始施工後繼續官營。大正元年（1912年）12月嘉義到二萬平完工通車，全長66.6公里。

不過，阿里山森林鐵路一個多月來發生4次出軌意外，台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處於2月底停駛本線後，決定自12日起本線（嘉義至十字路站間）繼續停駛各級列車3個月，但森林遊樂區內3條支線仍維持正常行駛。1070310（編輯：李明宗）

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