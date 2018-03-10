阿里山森鐵小火車躍Google首頁

（中央社記者江明晏台北10日電）Google為紀念阿里山森林鐵路通車106年，首頁換上新裝。今天點開Google在台灣、日本與香港的首頁，就能看見紅色的阿里山森林小火車塗鴉。

點開Google首頁，阿里山森鐵小火車紅色車身，沿著蜿蜒鐵軌，行駛在兩旁盛開的櫻花樹下。

Google Doodle作品資料庫介紹提到，阿里山森林鐵路建於西元1912年，最初目的是將木材運出森林，獨特的轉換軌道允許列車向前和向後移動，爬上陡峭山地。此外，位在海拔2216米的阿里山國家風景區是世界遺產潛力點，如今眾多遊客沿森鐵上山欣賞美麗櫻花。