陸石油用量增產量減 對外依存度直逼7成

綜合人民網、科技日報報導，近年來中國油氣對外依存度屢創新高，2017年石油表觀消費量（產量加上淨進口量）達到5.9億公噸，增速為2011年以來最高；但國內產量則降至1.92億噸，連續第2年低於2億噸；全年石油淨進口量達到3.96億公噸，年增10.8%；石油對外依存度升至67.4%。

根據搜狐財經網此前報導，2017年，中國大陸石油對外依存度，已經超過美國歷史上最高值（66%）。

馬永生指出，近年來中國經濟穩中向好態勢明顯，能源消費增速回升，油氣對外依存度屢創新高。在石油供給上，中國曾有3次被外國「卡脖子」的歷史教訓；去冬今春的天然氣荒，再次證明中國油氣發展要堅持「立足國內、拓展海外、多元供給」的方針。

他表示，美國為了實現「能源獨立」，數十年來無論油價高低，即使對外依存度達到60%以上，都孜孜不倦地支持、鼓勵開發本土資源，尤其是針對開發難度大、效益差的低品位（含非常規）資源給予長達30年的財稅激勵，最後改變了世界能源版圖，這一經驗值得借鑒。

馬永生指出，儘管中國油氣剩餘資源總量較大，但要實現效益開發卻面臨嚴峻挑戰：一是剩餘資源品質總體降低、資源劣質化加劇，導致油氣探勘對象日益複雜，發現難度、產能建設難度加大。二是現有技術和裝備難以滿足大量低品質資源效益開發的需要。

他建議政府透過財稅政策激勵，使企業敢於向未知領域進軍。其次，聚焦探勘、提升經濟可採儲量、提高採收率等關鍵技術研究，給予持續支持。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070310