傑出女科學家蔡宜芳 改寫硝酸鹽輸送理論

（中央社記者陳至中台北10日電）2018年台灣傑出女科學家獎今天揭曉，中央研究院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳獲得「傑出獎」，她的研究改寫了教科書上硝酸鹽輸送理論，並找到改進植物氮利用效率的策略。
台灣傑出女科學家獎由台灣萊雅、吳健雄學術基金會、婦聯會共同舉辦，今年最高榮譽「傑出獎」頒給蔡宜芳，表彰她的研究貢獻。
蔡宜芳在1993年左右，以遺傳方法找到植物的第一個硝酸鹽轉運蛋白，開啟該領域研究的新紀元。硝酸鹽是植物的營養源，也是訊息傳遞分子，調控植物生長發育和生理代謝。
蔡宜芳持續研究，苦心鑽研植物中各個硝酸鹽轉運蛋白的特性與功能，並對硝酸鹽如何輸送到植物各個部位，屢屢提出新的見解。其中她證實硝酸鹽可以藉由韌皮部輸送來重新分配，改寫了教科書上的理論。
蔡宜芳今天開心領獎，提到當初高中時考得不錯，父母親答應買一個禮物，她沒有像其他年輕女生一樣要衣服、化妝品，而是選擇了顯微鏡。
「我喜歡用眼睛觀察，但眼睛看不夠，用顯微鏡會看得更清楚。」蔡宜芳表示，學術研究很辛苦，但每當有新發現，那樣的成就感，會讓人願意持續走下去。
對於有志投入科學的女性，蔡宜芳表示，學術界是一大群人一起、一步一步往前走，看似只有一、兩個人能出頭，但他們只是走了最後一步，其他人的努力也不會白費。她當初大學畢業時也有些徬徨，但一位學姊告訴她這些話，讓她安下心來走研究這條路，因為「我一定會有貢獻」。（編輯：管中維）1070310