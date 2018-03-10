傑出女科學家蔡宜芳 改寫硝酸鹽輸送理論

（中央社記者陳至中台北10日電）2018年台灣傑出女科學家獎今天揭曉，中央研究院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳獲得「傑出獎」，她的研究改寫了教科書上硝酸鹽輸送理論，並找到改進植物氮利用效率的策略。

台灣傑出女科學家獎由台灣萊雅、吳健雄學術基金會、婦聯會共同舉辦，今年最高榮譽「傑出獎」頒給蔡宜芳，表彰她的研究貢獻。

蔡宜芳在1993年左右，以遺傳方法找到植物的第一個硝酸鹽轉運蛋白，開啟該領域研究的新紀元。硝酸鹽是植物的營養源，也是訊息傳遞分子，調控植物生長發育和生理代謝。