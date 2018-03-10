北農連休菜價崩　賴清德公開「肯定」吳音寧

記者提問賴清德對北農事件的看法，賴回答，吳音寧屬於北農的職員，他身為行政院長，不便評論與決定吳音寧的好壞。根據農委會掌握的資料，吳音寧擔任總經理期間，北農所拍賣的蔬菜價格平均比以往來的穩定。換句話說，吳音寧對農民的照顧，以這樣的目標來說「是有達到」。賴清德說，他相信這起事件應該會給吳音寧總經理一個很好的歷練，「我相信未來她一定可做得更好」。

行政院長賴清德今(10)日前往雲林參訪漢光果菜生產合作社，對於台北農產運銷公司接連休市引發蔬菜到貨爆量，市場價格崩跌，菜農天怒人怨，賴清德公開「肯定」北農總經理吳音寧，認為這起事件會給吳音寧一次歷練，「我相信未來她一定可以做得更好」。

記者追問「所以吳音寧不用辭職？」賴清德笑了幾聲「哈哈，這我尊重他們公司，好嗎？」

記者繼續追問「您在立法院答詢時，定調這是人為錯誤？是否應該提出懲處名單？」賴清德說，社會在資訊揭露之後，誰應該負責任？大家應該很清楚，但最重要的是要解決問題。

賴清德說，他看到雲林縣長李進勇李為了菜農的事情不眠不休到處溝通希望解決事情，這讓行政院很肯定。賴清德指農委會主委林聰賢說，農委會會負責雲林縣目前所發生的事情，不會去細究哪一方還要去負責任。

賴清德最後強調要把問題解決，認為這起事件應該已經提供相關單位一個很好的體驗，未來這種事情不要再發生，這比什麼都重要。