NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

北農連休菜價崩　賴清德公開「肯定」吳音寧

記者陳弘志／連線報導2018/03/10 11:46
▲北農爭議爆發後，行政院長賴清德公開「肯定」北農總經理吳音寧，「我相信未來她一定可以做得更好」。 （資料照／記者陳明安攝）
▲北農爭議爆發後，行政院長賴清德公開「肯定」北農總經理吳音寧，「我相信未來她一定可以做得更好」。 （資料照／記者陳明安攝）

行政院長賴清德今(10)日前往雲林參訪漢光果菜生產合作社，對於台北農產運銷公司接連休市引發蔬菜到貨爆量，市場價格崩跌，菜農天怒人怨，賴清德公開「肯定」北農總經理吳音寧，認為這起事件會給吳音寧一次歷練，「我相信未來她一定可以做得更好」。

記者提問賴清德對北農事件的看法，賴回答，吳音寧屬於北農的職員，他身為行政院長，不便評論與決定吳音寧的好壞。根據農委會掌握的資料，吳音寧擔任總經理期間，北農所拍賣的蔬菜價格平均比以往來的穩定。換句話說，吳音寧對農民的照顧，以這樣的目標來說「是有達到」。賴清德說，他相信這起事件應該會給吳音寧總經理一個很好的歷練，「我相信未來她一定可做得更好」。

記者追問「所以吳音寧不用辭職？」賴清德笑了幾聲「哈哈，這我尊重他們公司，好嗎？」

記者繼續追問「您在立法院答詢時，定調這是人為錯誤？是否應該提出懲處名單？」賴清德說，社會在資訊揭露之後，誰應該負責任？大家應該很清楚，但最重要的是要解決問題。

賴清德說，他看到雲林縣長李進勇李為了菜農的事情不眠不休到處溝通希望解決事情，這讓行政院很肯定。賴清德指農委會主委林聰賢說，農委會會負責雲林縣目前所發生的事情，不會去細究哪一方還要去負責任。

賴清德最後強調要把問題解決，認為這起事件應該已經提供相關單位一個很好的體驗，未來這種事情不要再發生，這比什麼都重要。

關鍵字賴清德吳音寧北農菜價
總統府強化維安　網槍攔截入侵者衛生紙這次漲真的？賴清德信心喊話

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan