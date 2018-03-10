NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

盜領重病外祖父92萬 女判刑1年半

中央社2018/03/10 11:31
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者蕭博文台北10日電）桃園市一名鄭姓女子利用照顧重病外祖父的機會，從存摺中得知提款密碼，進而盜領外祖父存款、退休俸共92萬元。高院日前依偽造文書罪判鄭女1年6月徒刑，緩刑4年。

鄭姓女子另涉侵占外祖父現金2萬多元與消費券3600元，高院依侵占罪判刑3月，緩刑2年。

台灣高等法院判決書指出，鄭姓女子的外祖父原本住在桃園榮民醫院護理之家，因病重於民國98年轉院至新北市板橋區一家醫院。

榮民之家員工於轉院時，將鄭姓女子外祖父的物品轉交給鄭女保管，鄭女侵占其中現金新台幣2萬4808元，及3600元的消費券。

鄭姓女子取得外祖父郵局存摺後，發現存簿末頁寫有「1012」，猜測這組數字應為外祖父的提款密碼，前往郵局盜蓋外祖父印章，臨櫃輸入密碼盜領64萬5000元存款；鄭女見外祖父郵局存款所剩無幾，再盜領外祖父退休俸及郵局剩餘存款共28萬元。

鄭姓女子的外祖父98年7月死亡，其女兒前往郵局申請交易明細，經郵局人員提醒有筆退休俸請領有問題，全案才曝光。但鄭女否認犯行，辯稱所領款項都用在醫療與喪葬費，並指外祖父是在轉院後告訴她密碼。

高院承審合議庭認為，依醫院函覆資料顯示，鄭姓女子的外祖父入院時已呈現木僵、昏迷狀態，直到過世前健康狀況都未改善，豈可能告知鄭女郵局提款密碼。

榮民之家員工也證稱，鄭姓女子的外祖父入住榮家時已無法說出密碼，工作人員因此陪他前往郵局重新申請密碼，隨後記載在郵局存簿並交由會計保管，鄭女的外祖父根本不知新密碼，就算跟他說了，他也記不住。

合議庭審酌全案卷證，認為鄭姓女子犯罪事證明確，考量鄭女照顧外祖父固然可貴，但侵占現金、消費券，又盜領存款、退休俸，犯後矢口否認犯行，未見悔意，但顧及鄭女沒有其他犯罪紀錄，因此宣告緩刑，但要求鄭女將所有款項還給外祖父的法定繼承人。

判決書指出，鄭姓女子侵占罪部分判刑3月，緩刑2年確定；鄭女另涉行使偽造私文書罪判刑1年6月，緩刑4年，此部分仍可上訴。（編輯：李亨山）1070310

酒駕賓士車撞死太陽餅店老闆娘前俄間諜疑遭毒害 英派18...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan