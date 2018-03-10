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中央社

美開徵鋼鋁稅 全球體制失序恐掀貿易戰

中央社2018/03/10 11:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）「輕蔑WTO，會付出龐大代價。」WTO副秘書長沃爾夫去年底的警語還在耳邊，美國總統川普仍決定高舉鋼鋁關稅，不論最終如何發展，以規則為基礎的國際體系將面臨考驗。

跨太平洋夥伴協定（TPP）11個成員國宣布簽署沒有美國的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）的同日，川普在白宮宣布，對鋼鐵及鋁課徵進口關稅，不理會世界貿易組織（WTO）對可能引發全球貿易戰的警告。

白宮資深官員甚至聲稱，川普的做法是為強化多邊貿易體系，因為WTO這類以規則為基礎的貿易架構，並未帶給美國人民利益。

川普動用1962年「貿易擴張法」中的232條款，全球為之震動，目前僅加拿大與墨西哥可豁免。這形同挑戰1995年成立，美國主導建立以規則為基礎的WTO，對全球貿易流通及解決當前全球化問題，不會有正面影響，這幾乎是華府多數經貿學者與智庫的共識。

狀告WTO，預料是各國的下一步。外交關係協會（CFR）資深編輯麥布萊德（James McBride）撰文設想兩種場景，一是WTO經曠日費時的爭端解決機制裁定美國違反規則，只要川普還是美國總統，不難想像他會把WTO批評得體無完膚、一無是處，甚至可能宣布美國退出。他這類言行早就舉世聞名，若說到做到，全球貿易規則與體系要如何走下去？

如果WTO裁定美國高舉國安理由的鋼鋁關稅符合規則，包括中國在內的WTO經濟體群起效法開徵國安進口稅，屆時保護主義席捲，誰能不受傷？對貿易依存度高的經濟體如台灣，面臨的挑戰不言自明。

美國前貿易代表傅洛曼（Michael Froman）憂心，這種單邊舉措，無法解決中國鋼鐵及鋁產能過剩，全球低價鋼鋁流竄的問題。

他說，全球鋼鋁產能過剩及傾銷，當然是美國的國安問題，但他質疑，川普政府沒用正確工具，更破壞曾以美國為首，透過拉攏WTO其他成員國施壓中國的團隊戰線，反而讓北京得到喘息機會，產能改革可以放緩，開放與市場化的腳步也不用太快。

他更以歷史經驗提醒，川普只專注於看貿易逆差的視野，是見樹不見林。

傅洛曼說，大蕭條時代中期，美國曾有過看起來好得不得了的貿易順差，在1990年代，美國就業大幅增加2200多萬個工作機會時，美國的貿易逆差擴大。

他表示，宏觀經濟不只單看貿易數據，還包括許多因素如儲蓄率、民間及政府投資等，如果美國經濟成長率因川普的減稅措施能達到3%或4%，美國的貿易逆差還會再擴大。?

更不要說高度全球化整合的各種產業供應鏈，當前貿易統計數據順逆差，能否真實反映獲益者，又是另一個課題。

川普宣布課徵鋼鋁稅遮蔽簽署CPTPP的效應，畢竟美國仍領導全球經濟，一時難有國家可取代。

新加坡駐美大使米埔里（Ashok Mirpuri）在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）研討會，闡述CPTPP對新加坡及全球貿易規則升級的重要性，卻也提到CPTPP具包容性。他說：「只要中國能達到參與的高標準，新加坡沒理由為中國增設參與的條件。」

米埔里一席話讓美國聽眾五味雜陳，一位不願具名的經濟學者指出，但願這只是CPTPP成員國企圖吸引美國重返國際體系的戰略溝通方式而已。（編輯：廖漢原）1070310

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