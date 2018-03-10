中國作家：修憲勾起文革痛 源自元首終身制

老鬼還針對中共總書記習近平主導修憲是為「建設國家」，與毛澤東時代不能一概而論的說法反駁說，以習近平上任5年來，把中國最敢言的「炎黃春秋」雜誌變相查封，又大肆逮捕維權律師卻不審判、不放人來看，「他不會（如辯護者所說）那樣的」。

（中央社記者邱國強北京10日電）公開反對中共修憲取消國家主席連任限制的中國傷痕文學作家老鬼今天說，這次修憲勾起了他對文革的傷痛回憶。當時的毛澤東時代，就是實行終身制才出現了文革，讓百姓受盡苦難。

老鬼表示，1980年代是中共「最好的一段時期」，而現行中國憲法正是當時中共執行改革開放的產物，是中國政治體制改革非常不容易的成果，不應該輕易「說否定就否定」，「不能這麼就改了」。

他說，這次修憲勾起了他對文革的傷痛回憶，就是因為毛澤東搞個人獨裁，中國才會陷入黑暗。而毛澤東時代就是實施終身制，才出現了文革，很多人被整、被鬥、被關押，甚至因為一點點思想或意見與中共不同就被槍斃，非常殘酷，讓老百姓受盡苦難。

老鬼指出，文革結束後，好不容易有鄧小平主導改革開放以後，讓整個中國「寬鬆了、進步了、繁榮了」，所以「不能夠這樣子給改回去」。好不容易進步了，就不能再倒退了。

老鬼並表示，周遭和他一樣看法的人有多少，自己「沒數過，但感覺不少，他們都支持我」。而他9日公開表達反對修憲，事前也沒有和任何人商量，「就我自己寫的」，出發點只有一個，就是「不希望中國再倒退回那樣的時代」。

老鬼本名馬波，1947年生於河北阜平，母親是作家楊沫，1968年文革期間被下放內蒙古插隊，1970年更被打成反革命送往勞改，1975年被平反。1977年以「老三屆」身分考入北京大學中文系新聞專業，曾在法制日報任職。

1987年，老鬼出版他的第一本長篇小說「血色黃昏」，被認為是中國文革結束後興起的傷痕文學中，頗具代表性的著作。1070310