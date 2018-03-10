NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈觀光單車　白河林初埤租賃站啟用美軍11月華府閱兵　戰車將缺席跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

中國作家：修憲勾起文革痛 源自元首終身制

中央社2018/03/10 11:41
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者邱國強北京10日電）公開反對中共修憲取消國家主席連任限制的中國傷痕文學作家老鬼今天說，這次修憲勾起了他對文革的傷痛回憶。當時的毛澤東時代，就是實行終身制才出現了文革，讓百姓受盡苦難。

老鬼還針對中共總書記習近平主導修憲是為「建設國家」，與毛澤東時代不能一概而論的說法反駁說，以習近平上任5年來，把中國最敢言的「炎黃春秋」雜誌變相查封，又大肆逮捕維權律師卻不審判、不放人來看，「他不會（如辯護者所說）那樣的」。

老鬼是在今天上午接受中央社記者訪問時，作上述表示。

老鬼表示，1980年代是中共「最好的一段時期」，而現行中國憲法正是當時中共執行改革開放的產物，是中國政治體制改革非常不容易的成果，不應該輕易「說否定就否定」，「不能這麼就改了」。

他說，這次修憲勾起了他對文革的傷痛回憶，就是因為毛澤東搞個人獨裁，中國才會陷入黑暗。而毛澤東時代就是實施終身制，才出現了文革，很多人被整、被鬥、被關押，甚至因為一點點思想或意見與中共不同就被槍斃，非常殘酷，讓老百姓受盡苦難。

老鬼指出，文革結束後，好不容易有鄧小平主導改革開放以後，讓整個中國「寬鬆了、進步了、繁榮了」，所以「不能夠這樣子給改回去」。好不容易進步了，就不能再倒退了。

老鬼並表示，周遭和他一樣看法的人有多少，自己「沒數過，但感覺不少，他們都支持我」。而他9日公開表達反對修憲，事前也沒有和任何人商量，「就我自己寫的」，出發點只有一個，就是「不希望中國再倒退回那樣的時代」。

老鬼本名馬波，1947年生於河北阜平，母親是作家楊沫，1968年文革期間被下放內蒙古插隊，1970年更被打成反革命送往勞改，1975年被平反。1977年以「老三屆」身分考入北京大學中文系新聞專業，曾在法制日報任職。

1987年，老鬼出版他的第一本長篇小說「血色黃昏」，被認為是中國文革結束後興起的傷痕文學中，頗具代表性的著作。1070310

前俄間諜疑遭毒害 英派18...美徵鋼鋁稅如七傷拳 傷人亦自損

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan