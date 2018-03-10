前俄間諜疑遭毒害 英派180軍協助調查

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國軍方今天派出180名軍人，協助參與前俄羅斯間諜遭毒害的反恐調查。外界都在揣測，如果凶手確為俄國，英國將如何報復。
前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心外遭人以神經毒劑謀害，倒在一張長椅上，送醫後性命垂危，但狀況穩定。
法新社報導，英國國防部表示，已經派出180名軍人到索爾茲伯里這座靜謐小城，他們起初奉命來移除「現場數台汽車和數樣物品」。
國防部說，社會大眾不需驚慌，公共衛生建議維持不變。
警方發言人表示：「調查期間，軍方必要時將持續提供協助。」
警方也擴大了斯克里帕爾低調郊區住宅外圍的封鎖區域。英國內政大臣魯德（Amber Rudd）視察當地，稱這樁攻擊「殘暴」。
外界紛紛臆測，若俄國經查涉案，英國將如何反擊，首相梅伊（Theresa May）對此回應：「若有必要，政府會採取行動。」
英國可能採取的措施包括，驅逐58名俄駐英外交官員中的部分人員、杯葛俄國主辦的2018年世界盃（World Cup）足球賽，或增加英國在東歐駐軍。
外交大臣強生（Boris Johnson）提議加重對俄國官員的制裁，但英國得先說服其他國際夥伴。
英國也可以選擇自己實施制裁，懲罰許多與克里姆林宮有掛鉤且在英國有投資或家人關係的官員。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070310