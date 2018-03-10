前俄間諜疑遭毒害 英派180軍協助調查

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國軍方今天派出180名軍人，協助參與前俄羅斯間諜遭毒害的反恐調查。外界都在揣測，如果凶手確為俄國，英國將如何報復。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日在英格蘭西南部索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心外遭人以神經毒劑謀害，倒在一張長椅上，送醫後性命垂危，但狀況穩定。

法新社報導，英國國防部表示，已經派出180名軍人到索爾茲伯里這座靜謐小城，他們起初奉命來移除「現場數台汽車和數樣物品」。