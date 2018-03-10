北農休市風波 賴清德：未來不要再發生

有媒體問及台北農產運銷公司農曆春節休市造成量增價跌，北農總經理吳音寧的處理態度。賴清德表示，吳音寧屬於北農公司職員，他不便評論；不過根據農委會掌握的資料，吳音寧在擔任北農總經理這段時間，北農拍賣的蔬菜平均價格比以往穩定，對照顧農民的目標是有達到。

賴清德今天在農委會主委林聰賢、雲林縣長李進勇等人陪同下，參訪雲林縣西螺漢光果菜生產合作社，參觀農產品溯源及智慧貼標機制、分級包裝及截切作業，受訪時做以上表示。

他說，相信經由這個事件，會給吳音寧一個很好的歷練，相信她未來可以做得更好。

記者追問：「所以她不用辭職？」賴清德笑著回答：「這個我尊重他們公司。」

接著媒體再問：「行政院有沒有懲處名單？」賴清德回答，「在資訊揭露後，誰該負責任，其實大家都很清楚。」一如他在立法院的答詢，現在最重要的就是解決問題，例如雲林縣長李進勇率領團隊，不眠不休，到處跟農民溝通、了解、解決問題，行政院都非常肯定。

至於有沒有所謂的懲處名單？賴清德表示，農委會主委林聰賢日前在立法院就已說明，不會再細究哪一方還要負責任。賴清德說，「這個事件應該提供相關單位一個很好的體驗，未來這種事情不要再發生」。（編輯：方沛清）1070310